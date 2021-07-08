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Haberler Galeri Bikinili pozları ile hayran bırakan Mine Tugay'ı otelden kaçırdılar! Gördüğü ilgi Mine Tugay'ı bunalttı!
Giriş Tarihi: 08.07.2021 07:18 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 07:19

Bikinili pozları ile hayran bırakan Mine Tugay'ı otelden kaçırdılar! Gördüğü ilgi Mine Tugay'ı bunalttı!

Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren 42 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay, sosyal medyada da dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Instagram'da 3,4 milyon takipçiye sahip olan Mine Tugay, paylaşımlarıyla göz dolduruyor. Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor. Mine Tugay, tatil sezonunu Bodrum'da açmıştı. Tatilde hayranlarının ve gazetecilerin büyük ilgisini gören Mine Tugay'ın ilgiden bunaldığı öğrenildi. Hatta şöyle ki Mine Tugay tatilini yarıda kesip otelden adeta kaçtı. İşte bikinili halleri ile genç kızlara taş çıkaran Mine Tugay'ı köşesine taşıyan Bülent Cankurt'un yazısı ve Mine Tugay'ın tatil paylaşımları...

BÜLENT CANKURT
Bikinili pozları ile hayran bırakan Mine Tugay'ı otelden kaçırdılar! Gördüğü ilgi Mine Tugay'ı bunalttı!

Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren 42 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay, sosyal medyada da dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Bikinili pozları ile hayran bırakan Mine Tugay'ı otelden kaçırdılar! Gördüğü ilgi Mine Tugay'ı bunalttı!

Instagram'da 3,4 milyon takipçiye sahip olan Mine Tugay, paylaşımlarıyla göz dolduruyor.

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Bikinili pozları ile hayran bırakan Mine Tugay'ı otelden kaçırdılar! Gördüğü ilgi Mine Tugay'ı bunalttı!

Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor.

Bikinili pozları ile hayran bırakan Mine Tugay'ı otelden kaçırdılar! Gördüğü ilgi Mine Tugay'ı bunalttı!

Mine Tugay, tatil sezonunu Bodrum'da açmıştı.

Bikinili pozları ile hayran bırakan Mine Tugay'ı otelden kaçırdılar! Gördüğü ilgi Mine Tugay'ı bunalttı!

Tatilde hayranlarının ve gazetecilerin büyük ilgisini gören Mine Tugay'ın ilgiden bunaldığı öğrenildi.

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