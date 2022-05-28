Billur Kalkavan’a akciğer kanseri sonrası bir şok daha! Bu acı sözlerle duyurdu sevenleri üzüntüye boğuldu...

Billur Kalkavan 1.5 aydır akciğer kanseri ile mücadele ederken, bugün üzücü bir haber daha aldı. Kalkavan, 18 yıldır baktığı kedisi 'Korsan'ın ölümü ile üzüntüye boğuldu. Kalkavan, kedisinin ölümü ile ilgili sosyal medya hesabından duygulandıran ifadeler kullandı. Kalkavan, yakalandığı akciğer kanserini kedisi sayesinde hafif geçirdiğini ifade etti. İşte Billur Kalkavan'ın sevenlerini üzen o paylaşımı...