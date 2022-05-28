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Haberler Galeri Billur Kalkavan'a akciğer kanseri sonrası bir şok daha! Bu acı sözlerle duyurdu sevenleri üzüntüye boğuldu...
Giriş Tarihi: 28.05.2022 13:02 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 13:02

Billur Kalkavan'a akciğer kanseri sonrası bir şok daha! Bu acı sözlerle duyurdu sevenleri üzüntüye boğuldu...

Geçtiğimiz günlerde kansere yakalanan Billur Kalkavan, sevenlerini üzen bir haber daha paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kalkavan, 18 yıldır baktığı kedisi 'Korsan'ın hayatını kaybettiğini söyledi. Kalkavan'ın mesajında kullandığı ifadeler herkesi duygulandırdı. Ünlü oyuncu Hamdi Alkan, 59 yaşındaki Billur Kalkavan'ın kansere yakalandığın belirterek, sosyal medyadan bir fotoğrafını paylaşmıştı. Kalkavan da sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınlamıştı.

Billur Kalkavan’a akciğer kanseri sonrası bir şok daha! Bu acı sözlerle duyurdu sevenleri üzüntüye boğuldu...

Billur Kalkavan 1.5 aydır akciğer kanseri ile mücadele ederken, bugün üzücü bir haber daha aldı. Kalkavan, 18 yıldır baktığı kedisi 'Korsan'ın ölümü ile üzüntüye boğuldu. Kalkavan, kedisinin ölümü ile ilgili sosyal medya hesabından duygulandıran ifadeler kullandı. Kalkavan, yakalandığı akciğer kanserini kedisi sayesinde hafif geçirdiğini ifade etti. İşte Billur Kalkavan'ın sevenlerini üzen o paylaşımı...

Billur Kalkavan’a akciğer kanseri sonrası bir şok daha! Bu acı sözlerle duyurdu sevenleri üzüntüye boğuldu...

KANSERE YAKALANAN BİLLUR KALKAVAN KEDİSİ 'KORSAN'I KAYBETTİ

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan, akciğer kanserine yakalandıktan sonra bir şok daha yaşadı. Kalkavan, 18 yıldır baktığı kedisi 'Korsan'ı kaybetti. Kalkavan, kedisinin ölümü ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

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Billur Kalkavan’a akciğer kanseri sonrası bir şok daha! Bu acı sözlerle duyurdu sevenleri üzüntüye boğuldu...

"BU KADAR EFENDİ, SEVECEN, YUMUŞAK BİR KEDİ GÖRMEDİM"

Billur Kalkavan, kedisinin fotoğrafını kullanarak yaptığı sosyal medya paylaşımında, "18 yıldır bana hayat arkadaşlığı yapan Korsan'ımı iki gün önce cennete uğurladık. Bunca kediye hizmet ettim, bu kadar efendi, yumuşak, sevecen bir kedi görmedim." ifadelerini kullandı.

Billur Kalkavan’a akciğer kanseri sonrası bir şok daha! Bu acı sözlerle duyurdu sevenleri üzüntüye boğuldu...

"BENDEN BİRÇOK PİSLİĞİ ALDIĞINA İNANIYORUM"

Billur Kalkavan, hayatını kaybeden Korsan isimli kedisi ile ilgili duygusal notuna şu ifadeler ile devam etti:

Billur Kalkavan’a akciğer kanseri sonrası bir şok daha! Bu acı sözlerle duyurdu sevenleri üzüntüye boğuldu...

Kediler şifacıdır, Korsan'ın sağlığı tam 1.5 sene önce bozulmaya başladı. Benim hastalığımın başladığı zamana denk geliyor ve benden birçok pisliği aldığına inanıyorum.

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