Giriş Tarihi: 28.05.2022 13:02
Güncelleme Tarihi: 28.05.2022
13:02
Billur Kalkavan'a akciğer kanseri sonrası bir şok daha! Bu acı sözlerle duyurdu sevenleri üzüntüye boğuldu...
Geçtiğimiz günlerde kansere yakalanan Billur Kalkavan, sevenlerini üzen bir haber daha paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kalkavan, 18 yıldır baktığı kedisi 'Korsan'ın hayatını kaybettiğini söyledi. Kalkavan'ın mesajında kullandığı ifadeler herkesi duygulandırdı. Ünlü oyuncu Hamdi Alkan, 59 yaşındaki Billur Kalkavan'ın kansere yakalandığın belirterek, sosyal medyadan bir fotoğrafını paylaşmıştı. Kalkavan da sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınlamıştı.