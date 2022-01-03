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Haberler Galeri Bir aylık bebeğiyle ortadan kaybolmuştu, Esra Erol buldu! Kızına kavuşan anne Esra Erol canlı yayınında bayıldı!
Giriş Tarihi: 03.01.2022 19:42 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 19:53

Bir aylık bebeğiyle ortadan kaybolmuştu, Esra Erol buldu! Kızına kavuşan anne Esra Erol canlı yayınında bayıldı!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen reyting rekortmeni programı 'Esra Erol'da her hafta farklı konular ele alınıyor. Ele aldığı konular Türkiye'nin her zaman gündeminde yer alan ve 2021 yılına da damga vuran Esra Erol, yeni yılın ilk programıyla bugün izleyicilerinin karşısına çıktı. 2022 yılına da bomba gibi bir programla başlayan Erol'un programında bugün inanılmaz bir olay yaşandı. Programa katılan Neziha Hanım, kızı Edanur'un bir aylık bebeğiyle ortadan kaybolduğunu belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. Ünlü sunucu ve ekibi bugün Edanur'u bularak stüdyoya getirdi. Anne ve kızın buluşması tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. Kızına kavuşan annenin feryatları stüdyoya damga vururken Neziha Hanım, canlı yayında baygınlık geçirdi. İşte ayrıntılar!

Bir aylık bebeğiyle ortadan kaybolmuştu, Esra Erol buldu! Kızına kavuşan anne Esra Erol canlı yayınında bayıldı!

ATV'nin sevilen programlarından Esra Erol'a bugün Neziha Hanım'ın feryatları damga vurdu.

Bir aylık bebeğiyle ortadan kaybolmuştu, Esra Erol buldu! Kızına kavuşan anne Esra Erol canlı yayınında bayıldı!

Geçen hafta Cuma günü programa katılan Neziha Hanım, kızı Edanur'un bir aylık bebeğiyle ortadan kaybolduğu belirterek ünlü sunucu Esra Erol'dan yardım istedi.

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Bir aylık bebeğiyle ortadan kaybolmuştu, Esra Erol buldu! Kızına kavuşan anne Esra Erol canlı yayınında bayıldı!

Esra Erol ve ekibi, bir dizi çalışmalar yürüttü.

Bir aylık bebeğiyle ortadan kaybolmuştu, Esra Erol buldu! Kızına kavuşan anne Esra Erol canlı yayınında bayıldı!

Yapılan çalışmalar sonucu Edanur'un Nesimi Ergel ile evlendiği ve bir sene evli kaldığı ortaya çıktı.

Bir aylık bebeğiyle ortadan kaybolmuştu, Esra Erol buldu! Kızına kavuşan anne Esra Erol canlı yayınında bayıldı! | Video

Bir aylık bebeğiyle ortadan kaybolmuştu, Esra Erol buldu! Kızına kavuşan anne Esra Erol canlı yayınında bayıldı!

Edanur mutsuz olduğu evliliğinde hamileyken baba evine döndü.

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