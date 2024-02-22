Bir dönem kadın kuşağı deyince akla ilk o gelirdi! 55 yaşındaki Esra Ceyhan yıllar içinde çok değişti! Sosyal medyaya damga vurdu!

Esra Ceyhan, son haliyle sosyal medyada ilgi odağı oldu... Kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir hayat sürürken sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam eden Esra Ceyhan'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu. Atv'de bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar zirvede götürmüş güzel sunucu Esra Ceyhan sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu.