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Haberler Galeri Bir dönem kadın kuşağı deyince akla ilk o gelirdi! 55 yaşındaki Esra Ceyhan yıllar içinde çok değişti! Sosyal medyaya damga vurdu!
Giriş Tarihi: 22.02.2024 15:55 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 15:57

Bir dönem kadın kuşağı deyince akla ilk o gelirdi! 55 yaşındaki Esra Ceyhan yıllar içinde çok değişti! Sosyal medyaya damga vurdu!

Bir zamanlar kadın kuşağının vazgeçilmez isimlerinden biriydi… Ünlü sunucu sosyal medyanın gündeminde. Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programıyla yıllarca ekranlarda olan güzel sunucu Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor? Esra Ceyhan'ın değişimi hayranlarını şaşırttı. Esra Ceyhan'ın son halini merak edenler onu sosyal medyada buldu. 55 yaşındaki güzel sunucu Esra Ceyhan sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Büyük bir takipçi kitlesi olan Esra Ceyhan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. İşte biraz kilo almanın da etkisi ile değişen Esra Ceyhan'ın son hali...

Bir dönem kadın kuşağı deyince akla ilk o gelirdi! 55 yaşındaki Esra Ceyhan yıllar içinde çok değişti! Sosyal medyaya damga vurdu!

Esra Ceyhan, son haliyle sosyal medyada ilgi odağı oldu... Kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir hayat sürürken sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam eden Esra Ceyhan'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu. Atv'de bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar zirvede götürmüş güzel sunucu Esra Ceyhan sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu.

Bir dönem kadın kuşağı deyince akla ilk o gelirdi! 55 yaşındaki Esra Ceyhan yıllar içinde çok değişti! Sosyal medyaya damga vurdu!

Peki güzel sunucu Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor?

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Bir dönem kadın kuşağı deyince akla ilk o gelirdi! 55 yaşındaki Esra Ceyhan yıllar içinde çok değişti! Sosyal medyaya damga vurdu!

Bir döneme damgasını vuran ünlü sunucu Esra Ceyhan şimdi nerede?

Bir dönem kadın kuşağı deyince akla ilk o gelirdi! 55 yaşındaki Esra Ceyhan yıllar içinde çok değişti! Sosyal medyaya damga vurdu!

Esra Ceyhan'ın son halini merak edenler onu sosyal medyada buldu.

Bir dönem kadın kuşağı deyince akla ilk o gelirdi! 55 yaşındaki Esra Ceyhan yıllar içinde çok değişti! Sosyal medyaya damga vurdu!

İşte biraz kilo almanın da etkisi ile değişen Esra Ceyhan'ın son hali...

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