Giriş Tarihi: 22.02.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
15:57
Bir dönem kadın kuşağı deyince akla ilk o gelirdi! 55 yaşındaki Esra Ceyhan yıllar içinde çok değişti! Sosyal medyaya damga vurdu!
Bir zamanlar kadın kuşağının vazgeçilmez isimlerinden biriydi… Ünlü sunucu sosyal medyanın gündeminde. Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programıyla yıllarca ekranlarda olan güzel sunucu Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor? Esra Ceyhan'ın değişimi hayranlarını şaşırttı. Esra Ceyhan'ın son halini merak edenler onu sosyal medyada buldu. 55 yaşındaki güzel sunucu Esra Ceyhan sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Büyük bir takipçi kitlesi olan Esra Ceyhan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. İşte biraz kilo almanın da etkisi ile değişen Esra Ceyhan'ın son hali...