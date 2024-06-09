Giriş Tarihi: 09.06.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
14:25
Bir döneme damga vuran Asuman Krause sosyal medyada gündem oldu! Bu gerçeği duyanlar çok şaşırıyor!
Bir döneme damga vuran ünlü manken Asuman Krause, sosyal medyada gündem oldu. 1998 Türkiye ikinci güzeli Asuman Krause, sempatik tavırlarıyla gönüllere taht kurmayı başarıyor. Uzun bir süre ekranlara ara veren Asuman Krause'nin hayatı ilgi odağı oldu. Eski manken ve sunucu Asuman Krause şimdilerde 'Aileler Yarışıyor' programının sunuculuğunu üstleniyor. Ünlü isim şimdi de son görüntüsüyle sosyal medyayı salladı. Ünlü sununun hayatını araştıran takipçileri, yaşını duyunca çok şaşırdı. İşte genç kızlara taş çıkartan Asuman Krause'nin merak edilen yaşı…