Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi'nin Pikaçu’su Kerem Kupacı’nın son hali inanılır gibi değil! Adeta geçen yıllara meydan okuyor

2003 yılında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisinde Perran Kutman'ın canlandırdığı Afet Güçverir'in kardeşi Pikaçu Kerem rolünü oynayan ve rolüyle hafızalara kazınan Kerem Kupacı, yıllar sonra yeniden gündem oldu. kazınan Kerem Kupacı, Türkiye'den ayrılarak yurt dışında yaşamaya başladı. Londra'ya yerleşen oyuncu, genç yeteneklere online tiyatro eğitimi vermeye başladı. Kerem Kupacı'yı yıllar sonra görenler adeta şoke oldu. Ünlü oyuncuyu görenler 'Geçen yıllara meydan okuyor' yorumunda bulundu. Kerem Kupacı'nın yaşı merak konusu oldu. İşte merak edenler için ünlü oyucunun yaşı…