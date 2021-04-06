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Haberler Galeri Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi'nin Pikaçu’su Kerem Kupacı’nın son hali inanılır gibi değil! Adeta geçen yıllara meydan okuyor
Giriş Tarihi: 05.04.2021 15:03 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 14:19

Bir döneme damga vuran 'nin ’su ’nın inanılır gibi değil! Adeta geçen yıllara meydan okuyor

2003 yılında yayınlanan dizisinde 'ın canlandırdığı 'in kardeşi rolünü oynayan ve rolüyle hafızalara kazınan , yıllar sonra yeniden gündem oldu. kazınan Kerem Kupacı, 'den ayrılarak yurt dışında yaşamaya başladı. 'ya yerleşen oyuncu, genç yeteneklere online tiyatro eğitimi vermeye başladı. Kerem Kupacı'yı yıllar sonra görenler adeta şoke oldu. Ünlü oyuncuyu görenler 'Geçen yıllara meydan okuyor' yorumunda bulundu. Kerem Kupacı'nın merak konusu oldu. İşte merak edenler için ünlü oyucunun yaşı…

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi'nin Pikaçu’su Kerem Kupacı’nın son hali inanılır gibi değil! Adeta geçen yıllara meydan okuyor

dizisindeki '' rolüyle hafızalara kazınan , 'den ayrılarak yurt dışında yaşamaya başladı.

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi'nin Pikaçu’su Kerem Kupacı’nın son hali inanılır gibi değil! Adeta geçen yıllara meydan okuyor

'ya yerleşen oyuncu, genç yeteneklere online tiyatro eğitimi vermeye başladı.

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Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi'nin Pikaçu’su Kerem Kupacı’nın son hali inanılır gibi değil! Adeta geçen yıllara meydan okuyor

2003 yılında yayınlanan dizisinde 'ın canlandırdığı 'in kardeşi rolünü oynayan ve rolüyle hafızalara kazınan , yıllar sonra yeniden gündem oldu.

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi'nin Pikaçu’su Kerem Kupacı’nın son hali inanılır gibi değil! Adeta geçen yıllara meydan okuyor

Uzun süredir ekranlarda olmayan oyuncu, yurt dışına taşınma kararı aldı.

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi'nin Pikaçu’su Kerem Kupacı’nın son hali inanılır gibi değil! Adeta geçen yıllara meydan okuyor

20 ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİYOR

Yaklaşık dört aydır genç yeteneklere online tiyatro eğitimi veren oyuncunun, ve İngiltere'den yirmi öğrencisi var.

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