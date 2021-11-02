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Haberler Galeri Bir döneme damga vuran ‘Küçük İbo’ yıllar sonra ortaya çıktı! 37 yaşındaki şarkıcının itirafları gündeme damga vurdu
Giriş Tarihi: 02.11.2021 13:10 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 13:12

Bir döneme damga vuran ‘Küçük İboyıllar sonra ortaya çıktı! 37 yaşındaki şarkıcının itirafları gündeme damga vurdu

90'lı yılların sonlarına doğru ünlenen çocuk şarkıcılardan olan Küçük İbo yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı. Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla. Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olmuştu. Sahnelere geri dönen şarkıcı, Karadeniz turnesine çıktı. Küçük İbo'dan yıllar sonra gelen itiraf ise magazin gündemine bomba gibi düştü…

Bir döneme damga vuran ‘Küçük İbo’ yıllar sonra ortaya çıktı! 37 yaşındaki şarkıcının itirafları gündeme damga vurdu

Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olmuştu. Sahnelere geri dönen şarkıcı, Karadeniz turnesine çıktı.

Bir döneme damga vuran ‘Küçük İbo’ yıllar sonra ortaya çıktı! 37 yaşındaki şarkıcının itirafları gündeme damga vurdu

Samsun'da başlayan turnenin ikinci durağı Fatsa Maksim Gazinosu oldu.

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Bir döneme damga vuran ‘Küçük İbo’ yıllar sonra ortaya çıktı! 37 yaşındaki şarkıcının itirafları gündeme damga vurdu

37 yaşındaki şarkıcı, konser sonrası açıklamalarda bulundu.

Bir döneme damga vuran ‘Küçük İbo’ yıllar sonra ortaya çıktı! 37 yaşındaki şarkıcının itirafları gündeme damga vurdu

İbo, "12 yaşımda albüm çıkarmam ve şöhret olmam hataydı. Şimdiki aklım olsa küçük yaşta müzik dünyasına atılmazdım. Daha bilinçli adımlar atardım" diye konuştu.

Bir döneme damga vuran ‘Küçük İbo’ yıllar sonra ortaya çıktı! 37 yaşındaki şarkıcının itirafları gündeme damga vurdu

KÜÇÜK İBO KİMDİR?

Asıl adı İbrahim Küçük olan ünlü şarkıcı, 21 Mart 1984 Şanlıurfa doğumlu. Küçük İbo yaş olarak şu anda 37 yaşındadır.

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