Bir döneme damga vuran ‘Küçük İbo’ yıllar sonra ortaya çıktı! 37 yaşındaki şarkıcının itirafları gündeme damga vurdu

90'lı yılların sonlarına doğru ünlenen çocuk şarkıcılardan olan Küçük İbo yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı. Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla. Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olmuştu. Sahnelere geri dönen şarkıcı, Karadeniz turnesine çıktı. Küçük İbo'dan yıllar sonra gelen itiraf ise magazin gündemine bomba gibi düştü…