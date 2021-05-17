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Haberler Galeri Bir döneme damga vuran sunucu Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe'yi görenler çok şaşırıyor! Anne-kızın pozuna beğeni yağdı...
Giriş Tarihi: 16.05.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 08:44

Bir döneme damga vuran sunucu 'ın kızı Ayşe'yi görenler çok şaşırıyor! Anne-kızın pozuna beğeni yağdı...

Bir döneme damga vuran isimlerden olan 'ın bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? 'de bir ekran klasiği haline gelen isimli programı uzun yıllar zirvede götürmüş güzel sunucu Esra Ceyhan son dönemde değişim haberleri ile olay olmuştu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Esra Ceyhan kızı Ayşe'yi de gözlerden uzak büyütmeyi tercih etti. Esra Ceyhan'ın ile evliliğinden olan kızı 'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Annesinin boyuna yetişen Ayşe Ceyhan 2006 doğumlu. Esra Ceyhan şimdilerde 15 yaşında olan kızı Ayşe Ceyhan ile sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor. İşte Hayranlarından beğeni yağan 'nin paylaşımları...

Bir döneme damga vuran sunucu Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe'yi görenler çok şaşırıyor! Anne-kızın pozuna beğeni yağdı...

Bir döneme damga vuran isimlerden olan 'ın bir kızı olduğunu biliyor muydunuz?

Bir döneme damga vuran sunucu Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe'yi görenler çok şaşırıyor! Anne-kızın pozuna beğeni yağdı...

'de bir ekran klasiği haline gelen 'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar zirvede götürmüş güzel sunucu Esra Ceyhan son dönemde değişim haberleri ile olay olmuştu.

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Bir döneme damga vuran sunucu Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe'yi görenler çok şaşırıyor! Anne-kızın pozuna beğeni yağdı...

Uzun süredir ekranlardan uzak olan kızı Ayşe'yi de gözlerden uzak büyütmeyi tercih etti.

Bir döneme damga vuran sunucu Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe'yi görenler çok şaşırıyor! Anne-kızın pozuna beğeni yağdı...

'ın ile evliliğinden olan kızı 'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Bir döneme damga vuran sunucu Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe'yi görenler çok şaşırıyor! Anne-kızın pozuna beğeni yağdı...

Annesinin boyuna yetişen 2006 doğumlu. şimdilerde 15 yaşında olan kızı Ayşe Ceyhan ile sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

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