Giriş Tarihi: 26.06.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
12:24
Bir döneme damga vurmuştu! Hepimiz onu Asena olarak tanıyoruz ama… "Gerçek adı hiç tahmin ettiğim gibi değilmiş"
Asena herkesi şok etti! Bunu duyanlar inanamadı. Bakın Asena'nın gerçek ismi neymiş? Asena hakkında bu bilgileri duyanlar şoke oluyor. Herkes onu 1994 yılında İbo Show'a çıktığı zaman tanıdı. Asena 1977 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen Rizelidir. Asena eğitim hayatında İstanbul'da Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi'ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünü okumuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hotel Management bölümünde eğitimine devam etmiştir. Langueage and Culture Centre Mankenlik ve Zerafet okulunu da bitirmiştir. Oryantal dans kariyerinde yıllarca İbrahim Tatlıses'in yanında çalışmıştır. Dans kariyeri dışında şarkıcılık ve oyunculuk alanında da çalışmalar yapan Asena'nın beş tane albümü bulunmaktadır. Gerçek adının Asena olmadığını duyanlar ise çok şaşırıyor. İşte dansöz Asena ve diğer ünlü isimlerin gerçek isimleri…