Bir döneme damga vurmuştu! Hepimiz onu Asena olarak tanıyoruz ama… "Gerçek adı hiç tahmin ettiğim gibi değilmiş"

DUYANLAR ŞOKE OLDU!

İbo Show'da sergilediği dans performansıyla hafızalara kazınan bir dönemin en ünlü oryantali Asena, takipçilerini şaşırttı.

Aslen Rizeli bir baba ve Rusya'nın Krasnogorsk kentinden bir annenin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Asena henüz 3 aylıkken babaannesiyle birlikte Almanya'da yaşamaya başlamıştı. Çocukken Almanya'da 3 yıl bale eğitimi aldı. Almanya'nın dağlarında büyüdüğü için iyi derecede kayak yapmayı da öğrenmiştir.