Bir döneme damgasını vuran sunucu Esra Ceyhan'ın son halini görenler tanımakta zorlanıyor! İşte yıllar sonra Esra Ceyhan...

Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar sunan Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor? Sosyal medyada Esra Ceyhan'ın son hali en çok merak edilenler arasında. Şimdilerde 51 yaşında olan güzel sunucu Esra Ceyhan uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Esra Ceyhan kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir hayat sürürken sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Sıkı bir takipçi kitlesi olan Esra Ceyhan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Esra Ceyhan'ı uzun yıllar sonra ilk defa görenler tanımakta zorlanıyor. İşte merak edenler için Esra Ceyhan'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri..