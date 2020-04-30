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Haberler Galeri Bir döneme damgasını vuran sunucu Esra Ceyhan'ın son halini görenler tanımakta zorlanıyor! İşte yıllar sonra Esra Ceyhan...

Bir döneme damgasını vuran sunucu 'ın son halini görenler tanımakta zorlanıyor! İşte yıllar sonra Esra Ceyhan...

'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar sunan Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor? Sosyal medyada en çok merak edilenler arasında. Şimdilerde 51 yaşında olan güzel sunucu Esra Ceyhan uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Esra Ceyhan kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir hayat sürürken sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Sıkı bir takipçi kitlesi olan Esra Ceyhan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Esra Ceyhan'ı uzun yıllar sonra ilk defa görenler tanımakta zorlanıyor. İşte merak edenler için Esra Ceyhan'ın son hali...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 12:04
Bir döneme damgasını vuran sunucu Esra Ceyhan'ın son halini görenler tanımakta zorlanıyor! İşte yıllar sonra Esra Ceyhan...

'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar sunan Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor? Sosyal medyada en çok merak edilenler arasında. Şimdilerde 51 yaşında olan güzel sunucu Esra Ceyhan uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Esra Ceyhan kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir hayat sürürken sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Sıkı bir takipçi kitlesi olan Esra Ceyhan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Esra Ceyhan'ı uzun yıllar sonra ilk defa görenler tanımakta zorlanıyor. İşte merak edenler için Esra Ceyhan'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri..

Bir döneme damgasını vuran sunucu Esra Ceyhan'ın son halini görenler tanımakta zorlanıyor! İşte yıllar sonra Esra Ceyhan...

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU - AYŞECİK

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Bir döneme damgasını vuran sunucu Esra Ceyhan'ın son halini görenler tanımakta zorlanıyor! İşte yıllar sonra Esra Ceyhan...
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Bir döneme damgasını vuran sunucu Esra Ceyhan'ın son halini görenler tanımakta zorlanıyor! İşte yıllar sonra Esra Ceyhan...
Bir döneme damgasını vuran sunucu Esra Ceyhan'ın son halini görenler tanımakta zorlanıyor! İşte yıllar sonra Esra Ceyhan...
Bir döneme damgasını vuran sunucu Esra Ceyhan'ın son halini görenler tanımakta zorlanıyor! İşte yıllar sonra Esra Ceyhan...

MENDERES UTKU - AFACAN

Bir döneme damgasını vuran sunucu Esra Ceyhan'ın son halini görenler tanımakta zorlanıyor! İşte yıllar sonra Esra Ceyhan...
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