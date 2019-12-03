Bir döneme damgasını vuran ünlü sunucu Esra Ceyhan şimdi ne yapıyor? Esra Ceyhan'ın son halini görenler tanımakta zorlanıyor...

Atv'de bir ekran klasiği haline gelen unutulmaz programlar arasına adını yazdıran Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar sunan Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor? Sosyal medyada çok merak edilenlerden olan Esra Ceyhan şimdi nerede? Esra Ceyhan'ın son hali en çok sorulan sorular arasında. 50 yaşındaki güzel sunucu Esra Ceyhan uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Esra Ceyhan kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir hayat sürürken sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Sıkı bir takipçi kitlesi olan Esra Ceyhan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Esra Ceyhan'ı uzun yıllar sonra ilk defa görenler tanımakta zorlanıyor. Biraz kilo alan Esra Ceyhan'ın değişimi görenleri şaşırtıyor. İşte merak edenler için Esra Ceyhan'ın son hali ve ünlülerin eski ve yeni halleri...