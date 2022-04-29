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Haberler Galeri Bir döneme danslarıyla damga vuran Burçin Orhon 60'ında da hala Bambi! Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon'un son hali inanılmaz
Giriş Tarihi: 29.04.2022 06:13 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 06:14

Bir döneme danslarıyla damga vuran Burçin Orhon 60'ında da hala Bambi! Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon'un son hali inanılmaz

Bir dönem danslarıyla sahnelerin tozunu attıran 'Bambi' lakaplı Burçin Orhon 2007 yılından beri dans okulu işletiyor. Geçtiğimiz yıllarda kendisine Alzheimer başlangıcı teşhisi konulan Burçin Orhon Kuşadası'nda inzivaya çekilmişti. Tiyatrocu Süheyl Uygur ile evliliklerinde 26 yılı deviren Burçin Orhon kısa bür süre önce yıl dönümlerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Burçin Orhon son olarak aradan geçen yıllara rağmen hala "Bambi" olarak anılması hakkında "Sanırım esas başarım, 60 yaşında 95 kilo olup hâlâ 'Bambi' diye anılmak... İşin tuhaf yanı, birkaç olumsuz ruhlu kişi dışında bunu garipseyen de yok" dedi. İşte Süheyl Uygur'un eşi Bambi Burçin Orhon'un son hali...

Bir döneme danslarıyla damga vuran Burçin Orhon 60’ında da hala Bambi! Süheyl Uygur’un eşi Burçin Orhon’un son hali inanılmaz

Obezite ameliyatı sonrası 23 kilo veren Burçin Orhon, eski ve yeni halinin fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Bir döneme danslarıyla damga vuran Burçin Orhon 60’ında da hala Bambi! Süheyl Uygur’un eşi Burçin Orhon’un son hali inanılmaz

90'lı yılların 'Bambi' lakaplı dansçısı Burçin Orhon daha sonra tiyatrocu Süheyl Uygur ile evlenip çocuk sahibi olmuş ve iş hayatına ara vermişti.

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Bir döneme danslarıyla damga vuran Burçin Orhon 60’ında da hala Bambi! Süheyl Uygur’un eşi Burçin Orhon’un son hali inanılmaz

Eski balerin ve dansçı Burçin Orhon eşi Suheyl Uygur ile tiyatro oyunlarında da boy göstermişti.

Bir döneme danslarıyla damga vuran Burçin Orhon 60’ında da hala Bambi! Süheyl Uygur’un eşi Burçin Orhon’un son hali inanılmaz

Geçtiğimiz yıllarda çeşitli sağlık sorunları yaşayan Burçin Orhon 106 kiloya kadar çıkmış sonrasında mide küçültme ameliyatı olmaya karar vermişti.

Bir döneme danslarıyla damga vuran Burçin Orhon 60’ında da hala Bambi! Süheyl Uygur’un eşi Burçin Orhon’un son hali inanılmaz

Sonrasında ameliyat olan ve 23 kilo veren Burçin Orhon sosyal medyada eski ve yeni halini paylaşarak 'O kadar kilonuz yoktu canım, boşuna ameliyat oldunuz diyenlere selam olsun' diye yazmıştı.

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