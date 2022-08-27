Giriş Tarihi: 27.08.2022 11:57
Güncelleme Tarihi: 27.08.2022
11:58
Bir döneme danslarıyla damga vuran Burçin Orhon 60'ında da hala Bambi! Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon'un son hali inanılmaz
Bir dönem danslarıyla sahnelerin tozunu attıran 'Bambi' lakaplı Burçin Orhon 2007 yılından beri dans okulu işletiyor. Geçtiğimiz yıllarda kendisine Alzheimer başlangıcı teşhisi konulan Burçin Orhon Kuşadası'nda inzivaya çekilmişti. Tiyatrocu Süheyl Uygur ile evliliklerinde 26 yılı deviren Burçin Orhon kısa bür süre önce yıl dönümlerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Burçin Orhon son olarak aradan geçen yıllara rağmen hala "Bambi" olarak anılması hakkında "Sanırım esas başarım, 60 yaşında 95 kilo olup hâlâ 'Bambi' diye anılmak... İşin tuhaf yanı, birkaç olumsuz ruhlu kişi dışında bunu garipseyen de yok" dedi. İşte Süheyl Uygur'un eşi Bambi Burçin Orhon'un son hali...