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Haberler Galeri Bir dönemin aranan isimlerindendi…Doğa Bekleriz yıllar sonra ortaya çıktı değişimi dillere dolandı!
Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 09:48

Bir dönemin aranan isimlerindendi…Doğa Bekleriz yıllar sonra ortaya çıktı değişimi dillere dolandı!

Yıkılmadım, Aynalı Tahir, İki Arada, Koçum Benim, Mavi Kolye, Kızma Birader, Vatan Sağolsun, Evimin Erkeği gibi yapımlardan tanıdığımız Doğa Bekleriz yıllar sonra ortaya çıktı. Doğa Bekleriz, verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Doğa Bekleriz'in itirafları magazin gündemine bomba gibi düştü. Doğa Bekleriz'in değişimi ise sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

Bir dönemin aranan isimlerindendi…Doğa Bekleriz yıllar sonra ortaya çıktı değişimi dillere dolandı!

Bir döneme damgasını vuran isimlerden olan Doğa Bekleriz 9 yıl önce yurt dışına yerleşti. Doğa Bekleriz, Mehmet Ali Erbil ve Çarkıfelek programıyla ilgili itirafta bulunmuştu.

Bir dönemin aranan isimlerindendi…Doğa Bekleriz yıllar sonra ortaya çıktı değişimi dillere dolandı!

90'lı yılların en popüler isimlerinden olan Doğa Bekleriz bir dönem podyumlarda fırtınalar estiriyordu. Çarkıfelek programında hosteslik yapan Doğa Bekleriz, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile birlikte objektif karşısında yerini aldı.

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Bir dönemin aranan isimlerindendi…Doğa Bekleriz yıllar sonra ortaya çıktı değişimi dillere dolandı!

DOĞA BEKLERİZ'DEN MEHMET ALİ ERBİL VE ÇARKIFELEK İTİRAFI
Habertürk'te yer alan habere göre; Şöhreti ilk olarak 'Çarkıfelek' hostesliği yaptığı dönemde hissettiğini söyleyen Doğa Bekleriz, "Mehmet Ali Erbil, 'Leğen kemiği' lakabı takmıştı. Yarışma çok izleniyordu. Muhabirler peşimden koşmaya başladı. Sanırım en çok klipte rol alan model de olabilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Bir dönemin aranan isimlerindendi…Doğa Bekleriz yıllar sonra ortaya çıktı değişimi dillere dolandı!

Doğa Bekleriz'in yıllar içindeki değişimi...

Bir dönemin aranan isimlerindendi…Doğa Bekleriz yıllar sonra ortaya çıktı değişimi dillere dolandı!
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