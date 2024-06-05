Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
09:48
Bir dönemin aranan isimlerindendi…Doğa Bekleriz yıllar sonra ortaya çıktı değişimi dillere dolandı!
Yıkılmadım, Aynalı Tahir, İki Arada, Koçum Benim, Mavi Kolye, Kızma Birader, Vatan Sağolsun, Evimin Erkeği gibi yapımlardan tanıdığımız Doğa Bekleriz yıllar sonra ortaya çıktı. Doğa Bekleriz, verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Doğa Bekleriz'in itirafları magazin gündemine bomba gibi düştü. Doğa Bekleriz'in değişimi ise sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.