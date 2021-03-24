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Haberler Galeri Bir dönemin efsane isimlerinden olan sunucusu Esra Ceyhan şimdi tanınmaz halde! Kilolu hali görenleri şoke etti!

Bir dönemin efsane isimlerinden olan sunucusu şimdi tanınmaz halde! Kilolu hali görenleri şoke etti!

'de bir ekran klasiği haline gelen 'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar zirvede götürmüş güzel sunucu Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor? Sosyal medyanın merak edilenlerinden olan Esra Ceyhan'ın hayranlarını şaşırttı. Güzel sunucu Esra Ceyhan uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. 52 yaşındaki güzel sunucu Esra Ceyhan sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Büyük bir takipçi kitlesi olan Esra Ceyhan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. İşte biraz almanında etkisi ile değişen Esra Ceyhan'ın son hali ve ünlülerin eski ve yeni halleri...

Giriş Tarihi: 24.03.2021 10:20 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 10:21
Bir dönemin efsane isimlerinden olan sunucusu Esra Ceyhan şimdi tanınmaz halde! Kilolu hali görenleri şoke etti!

Yıllar önce Müge Anlı'nın yerine ekranlarında ile A'dan Z'ye programının sunuculuğunu yapan Esra Ceyhan, değişimiyle gündem oldu. 52 yaşındaki sunucu şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.

Bir dönemin efsane isimlerinden olan sunucusu Esra Ceyhan şimdi tanınmaz halde! Kilolu hali görenleri şoke etti!

'de bir ekran klasiği haline gelen unutulmaz programlar arasına adını yazdıran 'la A'dan Z'ye isimli programın sunucusu Esra Ceyhan, şimdilerde kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir hayat sürüyor.

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Bir dönemin efsane isimlerinden olan sunucusu Esra Ceyhan şimdi tanınmaz halde! Kilolu hali görenleri şoke etti!

SEVENLERİYLE İLETİŞİM KURMAYA DEVAM EDİYOR

Sosyal medya hesabını kullanan ünlü isim, burada hayranlarıyla sık sık canlı yayın yaparak buluşuyor.

Bir dönemin efsane isimlerinden olan sunucusu Esra Ceyhan şimdi tanınmaz halde! Kilolu hali görenleri şoke etti!

Instagram hesabında 263 bin takipçisi bulunan Ceyhan, evinin mutfağından ve gezip gördüğü yerlerden fotoğraflar da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Bir dönemin efsane isimlerinden olan sunucusu Esra Ceyhan şimdi tanınmaz halde! Kilolu hali görenleri şoke etti!

Uzun yıllardır evde olan Ceyhan'ın aldığı kilolar da dikkatlerden kaçmadı. Kendine güveni yerinde olan ünlü isim, takipçileriyle makyajsız doğal hallerini paylaşmayı da ihmal etmiyor.

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