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Haberler Galeri Bir dönemin efsane sunucusu Esra Ceyhan'ın son halini görenler tanımakta zorlanıyor! Aldığı kilolarla dikkat çeken Esra Ceyhan'ın değişimi...
Giriş Tarihi: 01.04.2021 07:08 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 08:50

Bir dönemin efsane sunucusu 'ın son halini görenler tanımakta zorlanıyor! Aldığı kilolarla dikkat çeken ...

'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar sunan Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor? Sosyal medyada en çok merak edilenler arasında. Şimdilerde 52 yaşında olan güzel sunucu Esra Ceyhan uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Esra Ceyhan, kızı ile sakin bir hayat sürürken sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Sıkı bir takipçi kitlesi olan Esra Ceyhan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Esra Ceyhan'ı uzun yıllar sonra ilk defa görenler tanımakta zorlanıyor. İşte merak edenler için Esra Ceyhan'ın son hali...

Bir dönemin efsane sunucusu Esra Ceyhan'ın son halini görenler tanımakta zorlanıyor! Aldığı kilolarla dikkat çeken Esra Ceyhan'ın değişimi...

'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar sunan Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor?

Bir dönemin efsane sunucusu Esra Ceyhan'ın son halini görenler tanımakta zorlanıyor! Aldığı kilolarla dikkat çeken Esra Ceyhan'ın değişimi...

Sosyal medyada 'ın son hali en çok merak edilenler arasında.

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Bir dönemin efsane sunucusu Esra Ceyhan'ın son halini görenler tanımakta zorlanıyor! Aldığı kilolarla dikkat çeken Esra Ceyhan'ın değişimi...

Şimdilerde 52 yaşında olan güzel sunucu uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. İşte merak edenler için ...

Bir dönemin efsane sunucusu Esra Ceyhan'ın son halini görenler tanımakta zorlanıyor! Aldığı kilolarla dikkat çeken Esra Ceyhan'ın değişimi...

, kızı ile sakin bir hayat sürürken sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Bir dönemin efsane sunucusu Esra Ceyhan'ın son halini görenler tanımakta zorlanıyor! Aldığı kilolarla dikkat çeken Esra Ceyhan'ın değişimi...

Sıkı bir takipçi kitlesi olan sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

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