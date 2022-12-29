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Haberler Galeri Bir dönemin yakışıklı oyuncusu Tolga Savacı'yı gören tanıyamıyor! Onu oyuncu olarak tanıdık ama… Yeni mesleği şaşırttı
Giriş Tarihi: 29.12.2022 09:05 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 09:06

Bir dönemin yakışıklı oyuncusu Tolga Savacı'yı gören tanıyamıyor! Onu oyuncu olarak tanıdık ama… Yeni mesleği şaşırttı

1980'lerde gencecik bir delikanlıyken Yeşilçam'a adım atan yakışıklı oyuncu Tolga Savacı değişimi ile gündem oldu. Sayısız filmde oynayan Tolga Savacı bebeksi yüz hatlarıyla dikkat çekiyordu. Yakışıklı denilince akla ilk gelen oyunculardan olan Tolga Savacı birçok güzel isimle de partner oldu. Sinemadan sonra televizyondan da tanıdığımız Tolga Savacı bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. 2015 yılında yazar Nermin Bezmen ile hayatını birleştiren ve ABD'ye yerleşen Tolga Savacı sevenleriyle sosyal medyadan iletişim kuruyor. İşte oyunculuğu bıraktıktan sonra hobisi olan otomobil tamirciliğini meslek edinen Tolga Savacı'nın son hali…

Bir dönemin yakışıklı oyuncusu Tolga Savacı’yı gören tanıyamıyor! Onu oyuncu olarak tanıdık ama… Yeni mesleği şaşırttı

Türkiye'de özellikle 1990'lı yıllarda klasik araçlarıyla drag yarışlarına katılan başarılı oyuncu Tolga Savacı; bu dönemde kazandığı mekanik tecrübeyi yurt dışına taşıyor.

Bir dönemin yakışıklı oyuncusu Tolga Savacı’yı gören tanıyamıyor! Onu oyuncu olarak tanıdık ama… Yeni mesleği şaşırttı

Uzun zamandır Amerika'nın New Jersey eyaletinde eşi Nermin Bezmen'le birlikte yaşayan sinema ve dizi oyuncusu Tolga Savacı, klasik otomobil hobisini Amerika'da işe çevirdi.

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Bir dönemin yakışıklı oyuncusu Tolga Savacı’yı gören tanıyamıyor! Onu oyuncu olarak tanıdık ama… Yeni mesleği şaşırttı

New Jersey'de klasik araçların yanında güncel araçların da mekanik tamiratlarını kendisinin başında olduğu bir ekiple yaptığını ifade eden yakışıklı sanatçı şu an daha mutlu olduğunu ifade ederek şunları söylemişti:

Bir dönemin yakışıklı oyuncusu Tolga Savacı’yı gören tanıyamıyor! Onu oyuncu olarak tanıdık ama… Yeni mesleği şaşırttı

"Biz maalesef ki Yeşilçam'ın artık kasetlere hapsolmuş 80'li yıllarında Türk sinemasında bulunduk. 70'li yılların olumsuz etkilerini silmemiz hiç kolay olmadı ama bunu başardık.

Bir dönemin yakışıklı oyuncusu Tolga Savacı’yı gören tanıyamıyor! Onu oyuncu olarak tanıdık ama… Yeni mesleği şaşırttı

O zamanlar star sineması vardı. Küçük bütçelerle, sınırlı sayıda ekiplerle başarılı işlere imza attık. Günümüz sinemasında ve dizi sektöründe bu işler artık onlarca kişilik çalışanlarla yürüyor. Ama yine de izleyiciye istenilen duyguyu geçirmek hiç kolay olmuyor.

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