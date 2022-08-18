Giriş Tarihi: 18.08.2022 07:36 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 07:47

Bir dönemin yıldız mankeni Güzide Duran yıllara meydan okuyor! Güzide Duran ve eşinin aşk pozlarına beğeni yağdı!

Bir dönem podyumların tozunu attıran Güzide Duran güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Şimdilerde 41 yaşında olan eski model Güzide Duran için zaman sanki durmuş gibi. Eski manken 13 Nisan 2008 tarihinde iş insanı Adnan Aksoy ile evlenmişti. Bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren ünlü model, evlendikten sonra ABD'ye yerleşmişti. Yıldız ismin son paylaşımını görenler 'zaman onun için tersine akmış' demeden edemedi. Güzide Duran ve eşi yeni aşk karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Çifte beğeni ve yorum yağdı.