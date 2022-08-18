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Haberler Galeri Bir dönemin yıldız mankeni Güzide Duran yıllara meydan okuyor! Güzide Duran ve eşinin aşk pozlarına beğeni yağdı!
Giriş Tarihi: 18.08.2022 07:36 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 07:47

Bir dönemin yıldız mankeni Güzide Duran yıllara meydan okuyor! Güzide Duran ve eşinin aşk pozlarına beğeni yağdı!

Bir dönem podyumların tozunu attıran Güzide Duran güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Şimdilerde 41 yaşında olan eski model Güzide Duran için zaman sanki durmuş gibi. Eski manken 13 Nisan 2008 tarihinde iş insanı Adnan Aksoy ile evlenmişti. Bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren ünlü model, evlendikten sonra ABD'ye yerleşmişti. Yıldız ismin son paylaşımını görenler 'zaman onun için tersine akmış' demeden edemedi. Güzide Duran ve eşi yeni aşk karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Çifte beğeni ve yorum yağdı.

Bir dönemin yıldız mankeni Güzide Duran yıllara meydan okuyor! Güzide Duran ve eşinin aşk pozlarına beğeni yağdı!

Bir dönemin en aranılan mankenlerinden olan Güzide Duran'ı yıllar adeta teğet geçmiş. Güzellğinden ödün vermeyen Güzide Duran, podyumların tozunu attırmıştı.

Bir dönemin yıldız mankeni Güzide Duran yıllara meydan okuyor! Güzide Duran ve eşinin aşk pozlarına beğeni yağdı!

Güzide Duran 2008 yılında iş adamı Adnan Aksoy ile nikah masasına oturmuştu.

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Bir dönemin yıldız mankeni Güzide Duran yıllara meydan okuyor! Güzide Duran ve eşinin aşk pozlarına beğeni yağdı!

Mutlu bir evliliği olan Güzide Duran'ın Selin adında bir kızı ve Emir adında bir oğlu var.

Bir dönemin yıldız mankeni Güzide Duran yıllara meydan okuyor! Güzide Duran ve eşinin aşk pozlarına beğeni yağdı!

Eski manken Güzide Duran, birçok defilede boy göstererek, adından sıklıkla bahsettirmişti.

Bir dönemin yıldız mankeni Güzide Duran yıllara meydan okuyor! Güzide Duran ve eşinin aşk pozlarına beğeni yağdı!

Bir dönem podyumların yıldızı olan ve ülke gündeminden hiç düşmeyen manken Güzide Duran güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

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