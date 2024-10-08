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Haberler Galeri Bir Gece Masalı'nda planlar altüst oluyor! Mahir ile Canfeza herkese rağmen yan yana...
Giriş Tarihi: 08.10.2024 07:35 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 07:35

Bir Gece Masalı'nda planlar altüst oluyor! Mahir ile Canfeza herkese rağmen yan yana...

ATV dizisi 'Bir Gece Masalı'nda bu akşam heyecan yine dorukta! Çevirdikleri işlerle Mahir'i eve dönmeye ikna eden Afet ve Asaf, aslında daha büyük bir plan peşindedir. Ancak Sıla'nın herkesin içinde Mahir'le evlenmek istemediğini söylemesi, herkesin planlarını alt üst eder. Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" altıncı bölümüyle bu akşam 20.00'de atv izleyicisiyle buluşuyor...

Bir Gece Masalı’nda planlar altüst oluyor! Mahir ile Canfeza herkese rağmen yan yana...

6.Bölüm Özeti:

"Gelişim davetsizdi. Gidişim de elvedasız olsun istedim. Şems-i Tebrizi."

Çevirdikleri işlerle Mahir'i eve dönmeye ikna eden Afet ve Asaf, aslında daha büyük bir planın içindedir.

Bir Gece Masalı’nda planlar altüst oluyor! Mahir ile Canfeza herkese rağmen yan yana...

Ancak Sıla'nın herkesin içinde Mahir'le evlenmek istemediğini söylemesi herkesin planları alt üst eder.

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Bir Gece Masalı’nda planlar altüst oluyor! Mahir ile Canfeza herkese rağmen yan yana...

Canfeza'nın Mahir'den Sıla'yı kaçırıp göndermesini istemesi ile üçlü arasında bir ittifak kurulur.

Bir Gece Masalı’nda planlar altüst oluyor! Mahir ile Canfeza herkese rağmen yan yana...

Mahir ve Canfeza herkese rağmen yan yana dururken Selim'in köşke yaptığı gece baskını Afet ve Asaf'ı planlarını uygulamakta acele etmek zorunda bırakır.

Bir Gece Masalı’nda planlar altüst oluyor! Mahir ile Canfeza herkese rağmen yan yana...

Bir Gece Masalı 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! "Sensiz Aşkı Neyleyim"

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