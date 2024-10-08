Giriş Tarihi: 08.10.2024 07:35
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024
07:35
Bir Gece Masalı'nda planlar altüst oluyor! Mahir ile Canfeza herkese rağmen yan yana...
ATV dizisi 'Bir Gece Masalı'nda bu akşam heyecan yine dorukta! Çevirdikleri işlerle Mahir'i eve dönmeye ikna eden Afet ve Asaf, aslında daha büyük bir plan peşindedir. Ancak Sıla'nın herkesin içinde Mahir'le evlenmek istemediğini söylemesi, herkesin planlarını alt üst eder. Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" altıncı bölümüyle bu akşam 20.00'de atv izleyicisiyle buluşuyor...