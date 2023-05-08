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Giriş Tarihi: 08.05.2023 06:33

Bir Küçük Gün Işığı'nda Elif yeniden başlamak istiyor

Yapımını NGM'nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan "Bir Küçük Gün Işığı" Pazartesi günleri atv'de ekranlara geliyor.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif yeniden başlamak istiyor

33.Bölüm Özeti:

"Çıkmazların Ortasında"

Fırat, Sude'nin yanında uyanır. Geçirdikleri geceyi tam olarak hatırlamaz ve Sude'ye kendisinden uzak durmasını söyler.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif yeniden başlamak istiyor

Sude ise tam tersi herkesin içinde Fırat'a samimi davranmaya başlar.

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Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif yeniden başlamak istiyor

Fırat, Elif'e gerçekleri söylemek ister ama tam bu sırada Elif boşanmaktan vazgeçmiş, ilişkilerini düzeltmek için bir adım atar. Fırat çıkmazların ortasındadır.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif yeniden başlamak istiyor

Sinan, Elif sandığı Dila'nın evli olduğunu öğrenir ve ilişkisini bitirir.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif yeniden başlamak istiyor

Dila, Sinan'ın peşinden koşmaya başlar.

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