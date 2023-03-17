Giriş Tarihi: 17.03.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 11:00

Bir Küçük Gün Işığı'nda Elif’i zor günler bekliyor!

Yapımını NGM'nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan "Bir Küçük Gün Işığı" Pazartesi günleri atv'de ekranlara geliyor.