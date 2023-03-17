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Giriş Tarihi: 17.03.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 11:00

Bir Küçük Gün Işığı'nda Elif’i zor günler bekliyor!

Yapımını NGM'nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan "Bir Küçük Gün Işığı" Pazartesi günleri atv'de ekranlara geliyor.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif’i zor günler bekliyor!

26.Bölüm Özeti:

"Aile"

Elif'in hayatta kalabilmesi için kritik saatler vardır. Fırat'ın duaları, Güneş'in yalvarışları ve Dila'nın kanını vermesiyle Elif kritik saatleri atlatır.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif’i zor günler bekliyor!

Hastaneden çıkarılıp eve getirildikten sonra Ümran'ın, Elif'e karşı davranışları tamamen değişir. Artık ona farklı bir gözle bakmaya, onu kızı gibi görmeye başlar.

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Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif’i zor günler bekliyor!

Fırat, Sude'nin, Feraye'nin hisseleriyle şirketin yeni ortağı olduğunu öğrenir. Alper yaşanılanların da etkisiyle hayatın çok kısa olduğunu anlar ve Fulya'ya evlenme teklif eder.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif’i zor günler bekliyor!

Elif ve Fırat, isteme merasiminde kız tarafı olurlar. Eşref'in işi yokuşa süren halleri, eğlenceli anlar yaşamasına neden olur.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif’i zor günler bekliyor!

Dila da Elif'e bir adım atar, aralarındaki buzlar yavaş yavaş erimeye başlar.

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