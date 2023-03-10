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Giriş Tarihi: 10.03.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 11:42

Bir Küçük Gün Işığı'nda Fırat, Elif Ve Güneş’i kurtarabilecek mi?

Yapımını NGM'nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan "Bir Küçük Gün Işığı" Pazartesi günleri atv'de ekranlara geliyor.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Fırat, Elif Ve Güneş’i kurtarabilecek mi?

25.Bölüm Özeti:

"Hayal Dediğin"

Elif, Feraye'nin annesinin ölümünden sorumlu olduğu videoyu görmüştür. Feraye, Elif'i, Güneş'le tehdit eder ve Fırat'a bir şey söylememesini tembihler.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Fırat, Elif Ve Güneş’i kurtarabilecek mi?

Elif, Fırat'a güvenir ve Feraye'nin yaptıklarını anlatır. Feraye tüm aileyi kıskıvrak yakaladığını sanırken Fırat ve Elif birlikte Feraye'yi oyalayıp onu hapse gönderecek görüntülerin peşine düşerler.

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Bir Küçük Gün Işığı’nda Fırat, Elif Ve Güneş’i kurtarabilecek mi?

Güneş ve Dila ise Feraye'nin emriyle evde hapistir. Ama korumaları kandırıp dışarı çıkmanın yolunu bulurlar. Güneş, Dila'yı atlatıp Elif'e ulaşmayı başarır.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Fırat, Elif Ve Güneş’i kurtarabilecek mi?

Elif tam Güneş'i götüreceği sırada Feraye karşılarına dikilir.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Fırat, Elif Ve Güneş’i kurtarabilecek mi?

Elif'in de kendisine ihanet ettiğini, Fırat'la birlik olduğunu anlar ve onları kaçırır.

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