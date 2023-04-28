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Giriş Tarihi: 28.04.2023 13:07 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 13:10

Bir Küçük Gün Işığı'nda Fırat Elif’i suçluyor!

Yapımını NGM'nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan "Bir Küçük Gün Işığı" Pazartesi günleri atv'de ekranlara geliyor.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Fırat Elif’i suçluyor!

32.Bölüm Özeti:

"Paramparça"

Ümran tutuklandıktan sonra aile dağılır.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Fırat Elif’i suçluyor!

Fırat gerçekleri sakladığı için Elif'ten uzaklaşır, Dila konakta Ümran'ın yerine geçerek bağımsızlığını ilan eder.

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Bir Küçük Gün Işığı’nda Fırat Elif’i suçluyor!

Sude, Fırat ve Elif'in ayrı olmasından yararlanıp Fırat'ı doldurmaya başlar.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Fırat Elif’i suçluyor!

Fırat, gerçekleri söylemiş olsaydı, babasının hala hayatta olabileceği ihtimaliyle Elif'i suçlar.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Fırat Elif’i suçluyor!

Mehveş, tüm ailenin paramparça olduğunu görünce onları yeniden bir araya getirebilecek tek kişi olan Ümran'ın annesi, Ayten'i çağırır.

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