Bir Küçük Gün Işığı’nda Fırat için hesaplaşma vakti

31.Bölüm Özeti:

"Anneye Veda"

Fırat, Cemil'in diğer vasiyetini okumuş, Ümran'a hesap sorar. Ümran, Cemil'in, Fırat'ın öz babası olmadığını kabul etmek zorunda kalır ama onu öldürdüğünü kabul etmez.