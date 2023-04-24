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Giriş Tarihi: 24.04.2023 06:09

Bir Küçük Gün Işığı'nda Fırat için hesaplaşma vakti

Yapımını NGM'nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan "Bir Küçük Gün Işığı" Pazartesi günleri atv'de ekranlara geliyor.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Fırat için hesaplaşma vakti

31.Bölüm Özeti:

"Anneye Veda"

Fırat, Cemil'in diğer vasiyetini okumuş, Ümran'a hesap sorar. Ümran, Cemil'in, Fırat'ın öz babası olmadığını kabul etmek zorunda kalır ama onu öldürdüğünü kabul etmez.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Fırat için hesaplaşma vakti

Fırat bahçede Ümran'ın, Cemil'i zehirlemek için kullandığı bitkiyi bulur.

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Bir Küçük Gün Işığı’nda Fırat için hesaplaşma vakti

Fırat tüm hayatının yalandan ibaret olduğunu anlamış, artık tek güvendiği kişi Elif'tir.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Fırat için hesaplaşma vakti

Elif tüm bu olanlardan sonra boşanmak için başlattığı işlemleri durdurur.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Fırat için hesaplaşma vakti

Fırat bahçede Ümran'ın, Cemil'i zehirlemek için kullandığı bitkiyi bulur.

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