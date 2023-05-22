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Giriş Tarihi: 22.05.2023 06:48

Bir Küçük Gün Işığı'nda Sude konağa yerleşiyor!

Yapımını NGM'nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan "Bir Küçük Gün Işığı" Pazartesi günleri atv'de ekranlara geliyor.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Sude konağa yerleşiyor!

35.Bölüm Özeti:

"Herkesin Hikayesi Gizli Bir Yara"

Fırat, Sude'nin Elif'e gitmesine sinir olur.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Sude konağa yerleşiyor!

Sude'nin konaktan gitmesini ister ama Sude bu sırada fenalaşır.

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Bir Küçük Gün Işığı’nda Sude konağa yerleşiyor!

Fırat ve Ayten, Sude'yi hastaneye götürürler ve hamileliğin riskli olduğunu öğrenirler.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Sude konağa yerleşiyor!

Elif'in de düşündüğü gibi Sude konakta kalacaktır artık.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Sude konağa yerleşiyor!

Elif, Güneş'in, Ayten'in etkisinde kaldığını anlar.

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