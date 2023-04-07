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Haberler Galeri Bir Küçük Gün Işığı'nda Ümran ve Dila Elif’in üzerine oynuyor!
Giriş Tarihi: 07.04.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 16:01

Bir Küçük Gün Işığı'nda Ümran ve Dila Elif’in üzerine oynuyor!

Yapımını NGM'nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan "Bir Küçük Gün Işığı" Pazartesi günleri atv'de ekranlara geliyor.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Ümran ve Dila Elif’in üzerine oynuyor!

29.Bölüm Özeti:

"Üzgünüm Sevgilim"

Elif, Cemil'in vasiyetini yerine getiremeyecek olmanın üzüntüsünde boğulur. Ümran, oğlunun hep başkalarının çocuklarını sevmek zorunda kalacağını söyleyerek Elif'in üzerine gider.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Ümran ve Dila Elif’in üzerine oynuyor!

Elif geçmişte doktorların kapısını aşındırmasına rağmen Fırat için yeniden bir doktora gitmeye karar verir. Sinan, Dila'nın ilgilendiği adam, Elif'in yeni doktorudur.

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Bir Küçük Gün Işığı’nda Ümran ve Dila Elif’in üzerine oynuyor!

Dila henüz bu gerçekten habersizdir. Elif, ufacık bir ihtimal bile olsa Fırat'ın baba olabilmesini canı gönülden isterken Sude'nin vakti zamanında Fırat'tan hamile kaldığını öğrenir. Dila'nın da kışkırtmasıyla Elif, aralarına girmiş gibi hisseder.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Ümran ve Dila Elif’in üzerine oynuyor!

Gülümser, Eşref'e çocukları evlenene kadar görüşmeyeceklerini söyler.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Ümran ve Dila Elif’in üzerine oynuyor!

Eşref, Alper ve Fulya'nın evliliğini hızlandırmaya karar verir.

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