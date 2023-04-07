Bir Küçük Gün Işığı’nda Ümran ve Dila Elif’in üzerine oynuyor!

Dila henüz bu gerçekten habersizdir. Elif, ufacık bir ihtimal bile olsa Fırat'ın baba olabilmesini canı gönülden isterken Sude'nin vakti zamanında Fırat'tan hamile kaldığını öğrenir. Dila'nın da kışkırtmasıyla Elif, aralarına girmiş gibi hisseder.