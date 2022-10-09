Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Berk Oktay'dan samimi açıklamalar! "Birbirimizi ‘özüm’ diye seviyoruz"

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Berk Oktay uzun süredir meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşıyordu. Sosyal medyadan boy boy fotoğraf paylaşan, her fırsatta mutluluklarını dile getiren çift, geçen aylarda birlikteliklerini ciddiye taşıma kararı almıştı.