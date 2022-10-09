Giriş Tarihi: 09.10.2022 13:33
Güncelleme Tarihi: 09.10.2022
13:41
Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Berk Oktay'dan samimi açıklamalar! "Birbirimizi ‘özüm’ diye seviyoruz"
Seray Kaya ile atv'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda başrolü paylaşan yakışıklı oyuncu Berk Oktay kendisi gibi oyuncu olan Yıldız Çağrı Atiksoy ile geçtiğimiz Eylül ayında dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncu özel hayatına dair açıklamlarda bulundu. Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'la ilişkisi ve evliliği hakkında itiraflarda bulundu. İşte Berk Oktay'ın o açıklamaları...