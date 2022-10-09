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Haberler Galeri Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Berk Oktay'dan samimi açıklamalar! "Birbirimizi ‘özüm’ diye seviyoruz"
Giriş Tarihi: 09.10.2022 13:33 Güncelleme Tarihi: 09.10.2022 13:41

Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Berk Oktay'dan samimi açıklamalar! "Birbirimizi ‘özüm’ diye seviyoruz"

Seray Kaya ile atv'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda başrolü paylaşan yakışıklı oyuncu Berk Oktay kendisi gibi oyuncu olan Yıldız Çağrı Atiksoy ile geçtiğimiz Eylül ayında dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncu özel hayatına dair açıklamlarda bulundu. Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'la ilişkisi ve evliliği hakkında itiraflarda bulundu. İşte Berk Oktay'ın o açıklamaları...

Bir Küçük Gün Işığı’nın yıldızı Berk Oktay’dan samimi açıklamalar! Birbirimizi ‘özüm’ diye seviyoruz

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Berk Oktay uzun süredir meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşıyordu. Sosyal medyadan boy boy fotoğraf paylaşan, her fırsatta mutluluklarını dile getiren çift, geçen aylarda birlikteliklerini ciddiye taşıma kararı almıştı.

Bir Küçük Gün Işığı’nın yıldızı Berk Oktay’dan samimi açıklamalar! Birbirimizi ‘özüm’ diye seviyoruz

Berk Oktay, geçen aylarda sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'u İzmir'deki ailesinden istemiş ve ikili evlilik konusunda ilk adımı atmıştı.

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Bir Küçük Gün Işığı’nın yıldızı Berk Oktay’dan samimi açıklamalar! Birbirimizi ‘özüm’ diye seviyoruz

İki yıldır birlikte olan çift, geçtiğimiz şubat ayında İzmir'de Atiksoy Ailesi'nin evinde yapılan bir merasimle nişanlanmıştı.

Bir Küçük Gün Işığı’nın yıldızı Berk Oktay’dan samimi açıklamalar! Birbirimizi ‘özüm’ diye seviyoruz

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy 10 Eylül'de evlenmişti.

Bir Küçük Gün Işığı’nın yıldızı Berk Oktay’dan samimi açıklamalar! Birbirimizi ‘özüm’ diye seviyoruz

Polenezköy'de de bir kır düğünü yapan oyuncu çift, mutlu pozlarını ise takipçileriyle paylaşmıştı.

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