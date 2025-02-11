Giriş Tarihi: 11.02.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
10:22
Bir süredir gözlerden uzaktı! Fahriye Evcen'den 'Ekranlara dönüş var mı?' sorusuna cevap geldi...
Geçtiğimiz günlerde Moskova ziyaretindeki tarzıyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve çocuklarıyla birlikte görüntülendi. İş için gittiği Rusya'dan dönüş yapan Burak Özçivit ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'da sevenleri ile buluşurken Fahriye Evcen'in ekranlara dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu. Bakın Fahriye Evcen bu soruya nasıl yanıt verdi...