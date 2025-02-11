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Haberler Galeri Bir süredir gözlerden uzaktı! Fahriye Evcen'den 'Ekranlara dönüş var mı?' sorusuna cevap geldi...
Giriş Tarihi: 11.02.2025 10:22 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 10:22

Bir süredir gözlerden uzaktı! Fahriye Evcen'den 'Ekranlara dönüş var mı?' sorusuna cevap geldi...

Geçtiğimiz günlerde Moskova ziyaretindeki tarzıyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve çocuklarıyla birlikte görüntülendi. İş için gittiği Rusya'dan dönüş yapan Burak Özçivit ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'da sevenleri ile buluşurken Fahriye Evcen'in ekranlara dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu. Bakın Fahriye Evcen bu soruya nasıl yanıt verdi...

Bir süredir gözlerden uzaktı! Fahriye Evcen’den ’Ekranlara dönüş var mı?’ sorusuna cevap geldi...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve çocukları Kerem ile Karan, geçtiğimiz gün AVM'de objektiflere yansıdı.

Bir süredir gözlerden uzaktı! Fahriye Evcen’den ’Ekranlara dönüş var mı?’ sorusuna cevap geldi...

Özçivit ailesi neşeli halleriyle ilgi odağı oldu.

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Bir süredir gözlerden uzaktı! Fahriye Evcen’den ’Ekranlara dönüş var mı?’ sorusuna cevap geldi...

Gazetecilerle ayaküstü konuşan Fahriye Evcen ekranlara dönüp dönmeyeceği sorusuna da yanıt verdi.

Bir süredir gözlerden uzaktı! Fahriye Evcen’den ’Ekranlara dönüş var mı?’ sorusuna cevap geldi...

Evcen, "Şu an yeni bir projem yok" dedi.

Bir süredir gözlerden uzaktı! Fahriye Evcen’den ’Ekranlara dönüş var mı?’ sorusuna cevap geldi...

Ekranların önde gelen isimlerinden Burak Özçivit ise Kuruluş Osman dizisindeki başarılı oyunculuğuyla da büyük beğeni topluyor.

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