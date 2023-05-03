Giriş Tarihi: 03.05.2023 15:43

Bir yıl dolmadan boşanma kararı alan Demet Özdemir'in yüzü gülüyor! Çimlerin üzerinde güzelliğiyle büyüledi!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ağustos 2022'de evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, ortak açıklama yapıp "Boşanıyoruz" demişti. Evliliklerinde 1 yıl dolmadan boşanma kararı alan ikiliden Demet Özdemir paylaşımlarına ara vermeden devam ederken keyfinin yerinde olması hayranlarını sevindiriyor. Demet Özdemir son olarak çimlerin üzerinde verdiği pozlarla güzelliğini konuşturdu. İşte evliliği bitmek üzere olsa da yüzünden gülümseme eksik olmayan Demet Özdemir'in beğeni yağan pozları...