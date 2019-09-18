‘Bir Zamanlar Çukurova’ 19 Eylül Perşembe akşamı yeni sezona başlıyor!

atv ekranlarında yayınlanan, yapımı TIMS&B Productions'a ait, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği rekortmen dizi 'Bir Zamanlar Çukurova' güçlü kadrosu ve etkileyici senaryosuyla 2. sezona da bomba gibi giriyor! Züleyha çocuğunu aldıracak mı? Demir, Züleyha'dan özür dileyecek mi? Yılmaz, Hünkar'ın oyununu bozabilecek mi? Sırlarıyla birlikte ortadan kaybolan Hünkar nerede? Gaffur, Saniye'den ayrılıp Seher'le evlenecek mi? Nefeslerin tutulduğu bir anda sezon finali yapan dizi, atv'deki ikinci yılına da seyirciyi ekrana kilitleyecek sürpriz olaylarla başlıyor.