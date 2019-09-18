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  • ‘Bir Zamanlar Çukurova’ 19 Eylül Perşembe akşamı yeni sezona başlıyor!

‘Bir Zamanlar Çukurova’ 19 Eylül Perşembe akşamı yeni sezona başlıyor!

atv ekranlarında yayınlanan, yapımı TIMS&B Productions'a ait, yapımcılığını ise ve 'ın üstlendiği rekortmen dizi 'Bir Zamanlar Çukurova' güçlü kadrosu ve etkileyici senaryosuyla 2. sezona da bomba gibi giriyor! Züleyha çocuğunu aldıracak mı? Demir, Züleyha'dan özür dileyecek mi? Yılmaz, Hünkar'ın oyununu bozabilecek mi? Sırlarıyla birlikte ortadan kaybolan Hünkar nerede? Gaffur, Saniye'den ayrılıp Seher'le evlenecek mi? Nefeslerin tutulduğu bir anda sezon finali yapan dizi, atv'deki ikinci yılına da seyirciyi ekrana kilitleyecek sürpriz olaylarla başlıyor.

Giriş Tarihi: 18.09.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 10:51
‘Bir Zamanlar Çukurova’ 19 Eylül Perşembe akşamı yeni sezona başlıyor!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 2'nci sezonuna heyecan dolu bir bölümle giriyor!

‘Bir Zamanlar Çukurova’ 19 Eylül Perşembe akşamı yeni sezona başlıyor!

YILMAZ'IN DÜĞÜNÜNDE ZÜLEYHA NEREDE?

Yılmaz, Müjgan ile hayatında yepyeni bir sayfa açmak için çıktığı yolda düğün sonrası öğrendikleriyle alt üst olur. Hünkar'ın Zülayha'yı kendi hayatına karşılık Demir'le zorla evlendirdiğini Yılmaz'ı yıkmıştır. Ama Müjgan'a bir şey belli etmemek için kendini zorlar!

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‘Bir Zamanlar Çukurova’ 19 Eylül Perşembe akşamı yeni sezona başlıyor!

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon 36. bölüm fragmanı

‘Bir Zamanlar Çukurova’ 19 Eylül Perşembe akşamı yeni sezona başlıyor!

ZÜLEYHA DEMİR'İN ÇOCUĞUNU ALDIRCAK MI?

Ne Züleyha'yı ne annesini evde bulamayan Demir, bir de annesinin Fekeli'nin evinde Yılmaz'ın düğününde olduğunu öğrenince çıldırır! Hünkar, Fekeli'yle konuşurken Demir'in geldiğini öğrenir ve düğünden kimseye bir şey söylemeden ayrılır.

‘Bir Zamanlar Çukurova’ 19 Eylül Perşembe akşamı yeni sezona başlıyor!

Anne-oğul birbirlerine ne kadar kızgın olsalar da önce Züleyha'yı bulmaya koşarlar. Hünkar, Şermin'in de evde olmamasından şüphelenir ve iki kadının izini sürer! Hünkar yanılmamıştır, Şermin Züleyha'yı kürtaja götürmüştür.

‘Bir Zamanlar Çukurova’ 19 Eylül Perşembe akşamı yeni sezona başlıyor!

ÇUKUROVA YİNE ALEV ALEV!

Şermin, Züleyha'ya verdiği desteğin bedelini bu kez ağır ödeyecektir. Demir'in gözü dönmüştür, Şermin'in konağını ateşe verir!

Diğer yandan Fekeli de, Hünkar'ın yalanlarını öğrenir. Ne yapacağını bilmeyen Yılmaz, önce Gaffur'un peşine düşer ve kendisine yapılan işkencenin intikamını alır! Gaffur bir traktörün arkasına bağlanır.

‘Bir Zamanlar Çukurova’ 19 Eylül Perşembe akşamı yeni sezona başlıyor!

Bir Zamanlar Çukurova 36. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı!

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