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  • Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli'nin gerçekteki oğlu herkesi şaşırttı! Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık dedesinin kopyası!

'da 'nin gerçekteki oğlu herkesi şaşırttı! 'ın oğlu dedesinin kopyası!

54. bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Bir Zamanlar Çukurova yine heyecanın doruklarda yaşanacağı bir bölüm ile geliyor. , kurutulacak mı? Züleyha gerçekten Yılmaz ile buluşuyor mu? Müjgan bu kez haklı mı çıkacak Hünkar'ın sırrı Fekeli ile mezara mı gidecek? Ortaya mı çıkacak? Behice, tüm bu bildiklerini kime ve neye karşı kullanacak? sorularının yanıtı ile geliyor... Bir Zamanlar Çukurova 54. bölüm Perşembe 20.00'de Atv'de. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakteri ile izlediğimiz yayınlanan son bölüme yine damgasını vurmuştu. Sosyal medyanında ilgi odağı olan Kerem Alışık'ın Yeşilçam'ın unutulmayan isimlerinden 'ın oğlu olduğunu bilmeyen yoktur. Peki Kerem Alışık'ın dedesi ile aynı adı taşıyan oğlu Sadri Alışık'ın da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık'ın gençliğini canlandıran Sadri Alışık, karakteri ile gönüllere taht kuran dedesinin adeta kopyası. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 06.02.2020 07:47 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 08:03
Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli'nin gerçekteki oğlu herkesi şaşırttı! Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık dedesinin kopyası!

54. bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Bir Zamanlar Çukurova yine heyecanın doruklarda yaşanacağı bir bölüm ile geliyor. , kurutulacak mı? Züleyha gerçekten Yılmaz ile buluşuyor mu? Müjgan bu kez haklı mı çıkacak Hünkar'ın sırrı Fekeli ile mezara mı gidecek? Ortaya mı çıkacak? Behice, tüm bu bildiklerini kime ve neye karşı kullanacak? sorularının yanıtı ile geliyor... Bir Zamanlar Çukurova 54. bölüm Perşembe 20.00'de Atv'de.

Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli'nin gerçekteki oğlu herkesi şaşırttı! Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık dedesinin kopyası!

Hünkar'ın sırrı ortaya çıkmasın diye yardım istemeye geldiği , gözyaşları ile dinlediği gerçeklerin hemen ardından yere yığılır! Hünkar konağa dönerken eve gelen Behice, Fekeli'yi hastaneye yetiştirmeye çalışır.

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Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli'nin gerçekteki oğlu herkesi şaşırttı! Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık dedesinin kopyası!

YILMAZ, HÜNKAR'IN ZİYARETİNİ ÖĞRENİNCE DELİRİR!

Yılmaz, babasının yere yığılmadan önce Hünkar ile buluştuğunu öğrenince bir kez daha konağın kapısına dayanır! Fekeli'nin fenalaştığından haberi olmayan Hünkar, Yılmaz'ın Adnan ile ilgili gerçeği öğrendiğini zannederek çok korkar. Demir, Züleyha, tüm çalışanlar ve Müjgan da Yılmaz'ın bağırmasıyla bahçeye toplanır. Yılmaz, Hünkar'dan hesap sormaya gelmiştir, ancak Müjgan'ın Demir'e yaptığı ziyareti öğrenir.

Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli'nin gerçekteki oğlu herkesi şaşırttı! Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık dedesinin kopyası!

ÜZÜM KIZ İLE MÜŞTEMİLATA NEŞE GELMİŞTİR!

Annesinin yasını tutmaya devam etse de Üzüm, Saniye ve Gaffur'un evine neşe getirmiştir. Rüyalarında annesini gören küçük kız, Saniye'ye "Saniye Anne" demeye başlar. Haminne'nin yanından bir dakika bile ayrılmayan Fadik hayatının en zor günlerini yaşamaktadır. Tüm bunların üzerine Haminne bir gece herkes uyurken gezmeye çıkınca, ortalık yine karışacaktır.

MÜJGAN BU KEZ ELİNDE DELİL İLE KAPIYA DAYANIYOR!

Demir'in ofisine yaptığı ziyaret ortaya çıkınca Yılmaz ile arası iyice açılan Müjgan yine de şüphelerine son veremez. Adeta dedektif gibi Züleyha ve Yılmaz'ı takibe alan Müjgan, en sonunda bir delil bulur. Demir Yaman daha önce kendisine inanmamış olsa da, bir kez daha karşısına çıkmakta da bir beis görmez!

Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli'nin gerçekteki oğlu herkesi şaşırttı! Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık dedesinin kopyası!

Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken 'da karakteri ile izlediğimiz yayınlanan son bölüme yine damgasını vurmuştu. Sosyal medyanında ilgi odağı olan Kerem Alışık'ın Yeşilçam'ın unutulmayan isimlerinden 'ın oğlu olduğunu bilmeyen yoktur. Peki Kerem Alışık'ın dedesi ile aynı adı taşıyan oğlu Sadri Alışık'ın da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık'ın gençliğini canlandıran Sadri Alışık, karakteri ile gönüllere taht kuran dedesinin adeta kopyası. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si ve sizin için derlediğimiz ...

Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli'nin gerçekteki oğlu herkesi şaşırttı! Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık dedesinin kopyası!

ARZU YANARDAĞ VE KIZI ALARA MAYA SERTER

Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli'nin gerçekteki oğlu herkesi şaşırttı! Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık dedesinin kopyası!
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