Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye Gaffur aşkı sona mı erdi? Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede!

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişilerde %10,31 izlenme oranı ve %28,97 izlenme payı, AB'de %8,88 izlenme oranı ve %26,35 izlenme payı v 20+ABC1'de %9,81 izlenme oranı ve %27,61 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Seher, karnındaki bebeğin babası Gaffur dediğinden bu yana, evine gidemeyen Gaffur, Seher'i görmeye gitti. Üstelik gitmekle de kalmadı, hem Seher'e para götürdü, kendisine sahip çıkacağını söyledi, hem de Saniye ile ayrılıp onla evleneceğini söyledi! Çukurova'nın belki de en gerçek aşkı bu kararla sona mı erecek? Yoksa Seher'in yeni numaraları mı ortaya çıkacak? Tüm bu soruların cevapları da yeni sezonda öğrenilecek.