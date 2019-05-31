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  • Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye Gaffur aşkı sona mı erdi? Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede!

'da Saniye Gaffur aşkı sona mı erdi? Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede!

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan , Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişilerde %10,31 izlenme oranı ve %28,97 izlenme payı, AB'de %8,88 izlenme oranı ve %26,35 izlenme payı v 20+ABC1'de %9,81 izlenme oranı ve %27,61 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Seher, karnındaki bebeğin babası Gaffur dediğinden bu yana, evine gidemeyen Gaffur, Seher'i görmeye gitti. Üstelik gitmekle de kalmadı, hem Seher'e para götürdü, kendisine sahip çıkacağını söyledi, hem de Saniye ile ayrılıp onla evleneceğini söyledi! Çukurova'nın belki de en gerçek aşkı bu kararla sona mı erecek? Yoksa Seher'in yeni numaraları mı ortaya çıkacak? Tüm bu soruların cevapları da yeni sezonda öğrenilecek.

Giriş Tarihi: 31.05.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 10:51
Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye Gaffur aşkı sona mı erdi? Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede!

'da Saniye Gaffur aşkı sona mı erdi? Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede!

Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye Gaffur aşkı sona mı erdi? Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede!

DEMİR GERÇEKTEN BABA MI OLUYOR? ZÜLEYHA HAMİLE!

Sezonun reyting rekortmeni Zamanlar Çukurova sezonu çok heyecanlı bir bölümle bitirdi! Yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yaptığı dizinin sezon finaline "aşk" damga vurdu!

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Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye Gaffur aşkı sona mı erdi? Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede!

DEMİR BU KEZ MUTLULUKTAN ÇILDIRDI!

Züleyha'yı iffetsizlikle suçlayan Demir'i bu kez Hünkar Hanım bile desteklemedi. Üstelik çılgına dönüp, Yılmaz'a silah çekmesine, kendini öldürmeye kalkmasına hiç değmedi! Demir, aslında çocuk sahibi olabileceğini öğrendi! O şimdi Züleyha'ya daha da fazla aşık. Peki Züleyha?

Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye Gaffur aşkı sona mı erdi? Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede!

ZÜLEYHA DOKTORA NEDEN GİTTİ?

Demir'e "Yılmaz'ın bebeğini bile bile kendisiyle evlenerek fedakarlık yapmadığını, Yılmaz kendisinden nefret ederek bile olsa yaşayabilsin diye 'onunla evlenerek" asıl fedakarlığı kendisinin yaptığını söyleyen Züleyha, yeni bir hayata başladı. Önce Demir ile odasını ayırdı, sonra da hayatının en zor karalarından birini daha vererek, bebeğini aldırmak için mi doktora gitti? Bu sorunun cevabı, yeni sezonun ilk bölümünde ortaya çıkacak.

Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye Gaffur aşkı sona mı erdi? Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede!

YILMAZ ZÜLEYHA'NIN ZORLA EVLENDİĞİNİ ÖĞRENDİ!

Nikâhında gülümseyerek evet derken bile, Müjgân'a haksızlık edip etmediğini düşünen Yılmaz, hayatının en acı gerçeklerinden ilkini öğrendi! Nikâhının sabahında, tam da şüphelerinden sıyrılmışken, Züleyha'nın kendisini de yazdığı ilk mektubu okudu. Tamamı okunamasa da artık Züleyha'nın O'nun hayatını kurtarmak için Demir ile evlendiğini biliyor. Şimdi kalbi hangi aşk için atacak?

Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye Gaffur aşkı sona mı erdi? Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede!

MÜJGAN'IN AİLESİ DÜĞÜNE KATILDI!

Bulutların üzerinde gezerek yeni hayatına adım atan Müjgan'a en büyük düğün hediyesini de Yılmaz verdi. Müjgan'ın anne ve babası da düğünde yerlerini aldı!

Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye Gaffur aşkı sona mı erdi? Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede!

SANİYE VE GAFFUR AŞKI SONA MI ERDİ?

Seher, karnındaki bebeğin babası Gaffur dediğinden bu yana, evine gidemeyen Gaffur, Seher'i görmeye gitti. Üstelik gitmekle de kalmadı, hem Seher'e para götürdü, kendisine sahip çıkacağını söyledi, hem de Saniye ile ayrılıp onla evleneceğini söyledi! Çukurova'nın belki de en gerçek aşkı bu kararla sona mı erecek? Yoksa Seher'in yeni numaraları mı ortaya çıkacak? Tüm bu soruların cevapları da yeni sezonda öğrenilecek.

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