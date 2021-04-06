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Haberler Galeri ‘Bir Zamanlar Çukurova’da Vahide Perçin sürprizi…
Giriş Tarihi: 06.04.2021 12:04 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 12:15

’da sürprizi…

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise ve 'ın gerçekleştirdiği '' tam üç sezondur ekranında perşembe gecelerinin zirvesinde yer alıyor. Dizinin, 91. bölümü öncesinde izleyicilerine bir tanıtım geldi! 'Bir Zamanlar Çukurova', tüm hikayesini bir şiiri ve bir şarkısı ile anlatan çok özel bir tanıtım hazırladı. 3 sezon boyunca karakterine hayat veren , tanıtımda yer alan şiiri seslendirdi.

‘Bir Zamanlar Çukurova’da Vahide Perçin sürprizi…

Üç sezondur aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı, perşembe gecelerinin vazgeçilmezi olan '', tüm hikayesini bir şiiri ve bir şarkısı ile anlatan çok özel bir tanıtım hazırladı. 3 sezon boyunca karakterine hayat veren , tanıtımda yer alan şiiri seslendirdi.

‘Bir Zamanlar Çukurova’da Vahide Perçin sürprizi…

YAŞADIKLARIMDAN ÖĞRENDİĞİM BİR ŞEY VAR

Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:

Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına

Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir armağandır

Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana

Ataol Behramoğlu

Bir Zamanlar Çukurova'dan çok özel tanıtım - Bir Zamanlar Çukurova 91. Bölüm 2. Fragmanı | Video

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‘Bir Zamanlar Çukurova’da Vahide Perçin sürprizi…

3 SEZONDUR ZİRVEYE ADINI YAZDIRAN BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA NELER YAŞANDI?
'nın aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı topraklardan çıkan hikayesi, her hafta izleyicinin büyük ilgisi ile devam ediyor.

‘Bir Zamanlar Çukurova’da Vahide Perçin sürprizi…

İstanbul'da başlayan terzi çırağı Züleyha ile otomobil tamircisi Yılmaz'ın aşkı, onları önce Çukurova'da Yamanlar Çiftliği'ne, sonra Yamanlar ile birlikte pek çok ailenin hikayesine dahil etti.

‘Bir Zamanlar Çukurova’da Vahide Perçin sürprizi…

Tek dileği Yılmaz ile mutlu bir gelecek kurup İstanbul'un bir köşesinde küçük bir hayat yaşamak olan Züleyha, bir gecede kendini önce çiftlikte tutsak, sonra o tutsaklığın içinde hem evin hanımı hem zalimliklerin en büyükleri ile sınanırken buldu. Kader onu, önce kaderini değiştiren Hünkar ile anne-kız yaptı. Sonra da çiftliğin yeni hanımağası oldu.

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