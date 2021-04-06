‘Bir Zamanlar Çukurova’da Vahide Perçin sürprizi…

Tek dileği Yılmaz ile mutlu bir gelecek kurup İstanbul'un bir köşesinde küçük bir hayat yaşamak olan Züleyha, bir gecede kendini önce çiftlikte tutsak, sonra o tutsaklığın içinde hem evin hanımı hem zalimliklerin en büyükleri ile sınanırken buldu. Kader onu, önce kaderini değiştiren Hünkar ile anne-kız yaptı. Sonra da çiftliğin yeni hanımağası oldu.