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  • Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre kırmızı elbisesi ile büyüledi! Çukurova'nın Fadik'ini hiç böyle görmediniz!

'nın 'i ile büyüledi! 'nın Fadik'ini hiç böyle görmediniz!

'nin reyting rekortmeni dizisi ile seyircisiyle buluşacak. , bu hafta herkesin kendi kaderini yazmaya çalıştığı bir bölümle ekranlara gelecek. Başarılı senaryosu ve sevilen oyuncularıyla kısa sürede izleyicinin gönlüne taht kurmayı başaran Bir Zamanlar özellikle genç oyuncu kadrosu ile çok konuşuldu. Yamanlar çiftliğinin çalışanlarından Gaffur, Saniye, , Gülten başarılı oyunculuklarıyla kariyerlerine unutulmayacak sahneler eklediler. Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Altın Objektif Ödül Töreni'ne altı ödül alarak damga vurmuştu. Gecede Çukurova'nın oyuncularının şıklığı da dikkatlerden kaçmamıştı. Ödül töreninde ile boy gösteren Bir Zamanlar 'de ilgi odağı oldu. Genç oyuncu Polen Emre dizideki halinden oldukça farklı görünürken sosyal medyada da en çok merak edilen isimlerden oldu. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fadik karakterine hayat veren Polen Emre, ilk dizi oyunculuğu deneyiminde izleyiciden tam not almayı başardı. olarak Bir Zamanlar Çukurova'da izlediğimiz genç oyuncu Polen Emre hakkında merak edilenlerin başında yaşı geliyor. Peki gerçekte de bir Adanalı olan kaç yaşındadır? İşte MGD gecesindeki şıklığı ile Çukurova'nın Fadik'i ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 14.11.2019 07:22 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 07:41
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre kırmızı elbisesi ile büyüledi! Çukurova'nın Fadik'ini hiç böyle görmediniz!

'nin reyting rekortmeni dizisi ile seyircisiyle buluşacak. , bu hafta herkesin kendi kaderini yazmaya çalıştığı bir bölümle ekranlara gelecek.

Toplu sünnet düğünündeki zehirlenme, 'daki tüm dengeyi değiştiren olayların fitilini ateşliyor! Tavukları satın alan Gaffur'u, Demir'in elinden kimse kurtaramaz! Demir, Gaffur'u dövmekle kalmayacak, hayatındaki en önemli şeyi de elinden alacaktır! Demir bir yandan suçluları bulmaya çalışırken, bir yandan da kaybettiği itibarını geri kazanmak zorundadır. Çünkü başta Vali olmak üzere, herkes yaşananların sorumlusu olarak Demir'i görmektedir. Yılmaz'ın ne sebeple olursa olsun buluşmaya gelmemesini hazmedemeyen Züleyha, artık kendini Demir Yaman'ın eşi Züleyha Yaman olmaya ikna etmiştir. Yılmaz'a "Senin hiçbir şeyin değilim. Hatıran bile değilim" der. Yamanların itibarını kazanması için de elinden geleni yapar ve Demir ile el ele bu krizi atlatmak için çalışır. Yılmaz baba olmadan önce hayatında temiz bir sayfa açmak için sakladığı her şeyi Müjgan'a anlatmaya karar verir. Ancak öğrendikleri Müjgan'a çok ağır gelecektir. Yılmaz, artık çocuğu ve onunla mutlu olmaya kararlı olduğunu söylese de Müjgan ikna olmaz. İlk uçakla İstanbul'a gider! Behice'nin hiçbir şeyden haberi yoktur. Fekeli, onu ortada bir sorun olmadığına ikna eder. Yılmaz'a da Müjgan'ı geri getirmesini söyler. Zehirlenenler arasında Gülten de vardır. Hastanede onu gören Çetin, bir kez daha şansını deneyecek ve bu kez, Gülten de onu reddedmeyecektir. Çetin, Gülten'e bir demet gül bile bırakacaktır. Tüm olan biten arasında hem Yılmaz ve Demir'i bu savaştan vazgeçirmeye çalışmaktan hem de Hünkar'a olan aşkından vazgeçmeyen Fekeli, Müjgan ile konuşur. Çünkü, artık Yılmaz'ın Müjgan ile; Züleyha'nın Demir ile mutlu olmaya ikna olacağını düşünmektedir. Ancak aşkın sınırsız, kavgaların ölümüne yaşandığı Çukurova'da rüzgar o kadar kolay dinmeyecektir.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre kırmızı elbisesi ile büyüledi! Çukurova'nın Fadik'ini hiç böyle görmediniz!

Başarılı senaryosu ve sevilen oyuncularıyla kısa sürede izleyicinin gönlüne taht kurmayı başaran özellikle genç oyuncu kadrosu ile çok konuşuldu. Yamanlar çiftliğinin çalışanlarından Gaffur, Saniye, , Gülten başarılı oyunculuklarıyla kariyerlerine unutulmayacak sahneler eklediler. Bir Zamanlar geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Altın Objektif Ödül Töreni'ne altı ödül alarak damga vurmuştu. Gecede Çukurova'nın oyuncularının şıklığı da dikkatlerden kaçmamıştı. Ödül töreninde ile boy gösteren Bir Zamanlar 'de ilgi odağı oldu. Genç oyuncu Polen Emre dizideki halinden oldukça farklı görünürken sosyal medyada da en çok merak edilen isimlerden oldu. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fadik karakterine hayat veren Polen Emre, ilk dizi oyunculuğu deneyiminde izleyiciden tam not almayı başardı. olarak Bir Zamanlar Çukurova'da izlediğimiz genç oyuncu Polen Emre hakkında merak edilenlerin başında yaşı geliyor. Peki gerçekte de bir Adanalı olan kaç yaşındadır? İşte MGD gecesindeki şıklığı ile Çukurova'nın Fadik'i ve sizin için derlediğimiz ...

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre kırmızı elbisesi ile büyüledi! Çukurova'nın Fadik'ini hiç böyle görmediniz!

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre kırmızı elbisesi ile büyüledi! Çukurova'nın Fadik'ini hiç böyle görmediniz!
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre kırmızı elbisesi ile büyüledi! Çukurova'nın Fadik'ini hiç böyle görmediniz!

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre kırmızı elbisesi ile büyüledi! Çukurova'nın Fadik'ini hiç böyle görmediniz!
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre kırmızı elbisesi ile büyüledi! Çukurova'nın Fadik'ini hiç böyle görmediniz!

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

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