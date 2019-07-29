Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'unun gerçek hayattaki eşi...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gaffur karakteriyle rol alan Bülent Polat, dizide canlandırdığı rolü ve performansıyla milyonlarca hayran kitlesine ulaştı. Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u dizide Saniye ve Seher arasında kalarak çapkınlığıyla izleyicileri şaşırtmıştı. Bu sahnelerden sonra Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşi merak konusu oldu. Bülent Polat, büyük bir aşkla evlendiği Duygu Polat ile nikah töreninde davetlere yaptığı açıklamayla şaşırtmıştı. Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat, nikah sonrası davetlilere "Hepiniz çıkıp göbek atın, kurtlarınızı dökün. Çünkü ben hayatımın kadınıyla evlendim." diyerek alkış toplamıştı. İşte Bülent Polat'ın ve diğer ünlü isimlerin eşleri...