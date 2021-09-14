Bir Zamanlar Çukurova’nın güzel Züleyha’sı çocukluk fotoğrafı ile hayran bıraktı! İşte Hilal Altınbilek’in çocukluk hali...

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm ile geçtiğimiz hafta yeni sezonuna start verdi. İzleyiciyi ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın 103. bölümüne hayat verdiği Züleyha ile damga vuran Hilal Altınbilek performansı ile de tam not aldı. "Bir Zamanlar Çukurova"da Züleyha karakteri ile gönülleri fetheden Hilal Altınbilek geçtiğimiz günlerde yeni aşkı Metin Hara ile el ele görüntülenmişti. Aşkları belgelenen Hilal Altınbilek ile Metin Hara çifti ilgi odağı olmuştu. Başarılı performansı ile Bir Zamanlar Çukurova'da göz dolduran Hilal Altınbilek özel hayatı ile oldukça merak ediliyor. Ünü ülke sınırlarını aşan Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'i sosyal medyada 1 milyon kişi takip ediyor. Çukurova'nın güzeli Hilal Altınbilek çocukluk fotoğrafı ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Hilal Altınbilek'in çocukluk halini görenler "Daha küçüklükten belliymiş" demeden edemedi...