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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova'nın Lütfiye Duman'ı Hülya Darcan'ın ünlü oyuncunun annesi olduğunu biliyor muydunuz?

'nın 'ın ünlü oyuncunun annesi olduğunu biliyor muydunuz?

'nin sevilen dizisi 89. bölüm ile izleyiciyi yine ekrana kitleyecek. Bir Zamanlar Çukurova 89. bölümünde gelişi ile uzun zamandır yas evi halinde duran konağına neşe getiren Lütfiye, 'nın ziyareti ile onu da kendine hayran bırakır. Adnan'ı Fekeli'ye götüren Züleyha, Fekeli'den savaşı durdurması için yardım ister. Fekeli de Lütfiye'nin hem konağa hem de hayatlarına getirdiği neşenin farkındadır. Üstelik ailesinin bir arada tutmak için ona ihtiyacı vardır. Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna dahil olan oyuncu sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Gelişi ile Çukurova'ye neşe getiren karakterine hayat veren Hülya Darcan'ın ünlü oyuncu 'in annesi olduğunu ilk kez duyanlar oldukça şaşırıyor...

Giriş Tarihi: 26.03.2021 10:10 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 10:11
Bir Zamanlar Çukurova'nın Lütfiye Duman'ı Hülya Darcan'ın ünlü oyuncunun annesi olduğunu biliyor muydunuz?

'nin sevilen dizisi 89. bölüm ile izleyiciyi yine ekrana kitleyecek. Bir Zamanlar Çukurova 89. bölümünde Ümit konusu vicdanını sızlatsa da, tüm yaşananların ardından 'nın kalbini gerçekten açması, Demir'i çok mutlu eder.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Lütfiye Duman'ı Hülya Darcan'ın ünlü oyuncunun annesi olduğunu biliyor muydunuz?

Büyük bir savaşın ve iki çocuğun ardından ilk kez kalpleri aynı anda birbirleri için çarpan ve Demir, baş başa bir tatil geçirmek ve hayatlarında ilk kez gerçekten bir çift olabilmek için tatile giderler.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Lütfiye Duman'ı Hülya Darcan'ın ünlü oyuncunun annesi olduğunu biliyor muydunuz?

ZÜLEYHA İLE RÜYALARI GERÇEK OLAN DEMİR, ÜMİT'E NE DİYECEK?

Demir ve 'nın hem evde hem iş hayatında yakaladığı mutluluk, Ümit'i yıkar!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Lütfiye Duman'ı Hülya Darcan'ın ünlü oyuncunun annesi olduğunu biliyor muydunuz?

Sevda da durumu anlamış ve Ümit'in kapısına dayanmıştır. Şimdi Ümit, yuva yıkan kadın hikâyesinin başkahramanı olmak üzeredir! Bir kumpas için başlayan hikâyede Ümit şimdi Demir'den vazgeçebilecek mi?

Bir Zamanlar Çukurova'nın Lütfiye Duman'ı Hülya Darcan'ın ünlü oyuncunun annesi olduğunu biliyor muydunuz?

Ümit'e kapıldığını düşünürken, 'dan beklediği aşkın karşılığını gören Demir ise hem onu kırmadan hem de konu Züleyha'nın kalbini kıracak hale gelmeden, konuşmaya çalışır. Sevda da, babasına benzemesini istemediği Demir'in peşindedir.

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