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  • Bir Zamanlar Çukurova’nın parlayan iki yıldızı Hilal Altınbilek ile Melike İpek Yalova çok şaşırttı!

’nın parlayan iki yıldızı ile çok şaşırttı!

atv'nin reyting rekortmeni dizisi bu akşamda bomba gibi bir bölümle izleyenlerinin karışına çıkacak. Her bölümü büyük bir merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta yine heyecan dorukta. Aşkın sınırsız, kavgaların ölümüne yaşandığı Çukurova'da ve Yılmaz kaderlerini geri almak için son adımı atacakken, 'ın hamilelik haberi durumu değiştirdi. Müjgan'a Züleyha ile gideceğini itiraf etmek üzereyken baba olacağını öğrenince, tek kelime edemedi! Kendini adeta kaderin akışına bıraktı! Müjgan'ı bırakıp gidecek olmanın vicdan azabının yerini, Züleyha'ya haber verememenin azabı aldı! Fekeli'ye gidip durumu anlattı. Fekeli de oğluna, "Acı perdesine sarılmış bir müjde bu. Ama istediğin yerden gelmese de müjdelerin en güzeli" dedi. Müjgan karakterine hayat veren ve Züleyha karakterine hayat veren , Bir Zamanlar Çukurova'nın iki parlayan yıldızı oldular. Başarılı oyunculuklarıyla dikkat çeken Melike İpek Yalova ve Hilal Altınbilek takipçilerinin merakla takip ettiği iki isim oldular. Melike İpek Yalova'nın ve Hilal Altınbilek'in boyunu öğrenen takipçileri ise çok şaşırıyor. İşte merak edenler için iki ünlü yıldızın ve diğer ünlü isimlerin boyları…

Giriş Tarihi: 07.11.2019 06:46 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 07:05
Bir Zamanlar Çukurova’nın parlayan iki yıldızı Hilal Altınbilek ile Melike İpek Yalova çok şaşırttı!

atv'nin sevilen dizisi bu akşam 43. Bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Bir Zamanlar Çukurova'da bakın bu akşam izleyenleri neler bekliyor? 'nın yokluğu çiftlikte yine bir panik havasına neden olur. Hünkar haklı çıkmanın gururu ile ortalığı ayağa kaldırır ama Demir bir kez daha Züleyha'nın haklı çıktığını görecektir. Artık Hünkar ne dese oğlunu inandıramaz. Yılmaz'ın vazgeçtiğini düşünen Züleyha da Demir'in karısı ve çiftliğin hanımı olmaya kararlıdır! Oğlundan gizli Fekeli'den yardım almaktan çok rahatsız olan Hünkar, Fekeli'ye bir an önce borcunu ödemek ister. Fekeli ise, bahanesi ne olursa olsun Hünkar ile yine buluşabilmekten çok mutludur. İkisinin bilmediği ise Züleyha'nın aralarındaki hikayeyi çözmeye başladığıdır! Hatip'in oyunuyla borç batağına düşen Gaffur, senetlerini er ya da geç ödeyeceğini düşünmektedir. Hatip, çiftlikteki davet için tavukları kendisinden almasını teklif edince hiç düşünmeden kabul eder. Demir Yaman bütün Adana'yı çiftlikte ağırlayacaktır ve Gaffur bu davetin her detayı ile ilgilenerek kendini yine çok önemli hissetmektedir. Ama yine çok düşünmeden hareket edecektir. Valinin verdiği davet, Çukurova'nın tüm ileri gelenlerini buluşturur. Behice bu davette Züleyha ile ilk kez karşılaşacak ve güzelliğini 'ı uyaracak kadar tehlikeli bulacaktır! Bir yandan da Hünkar'ı Fekeli'den kıskanacaktır. Başhekim olan Sabahattin, artık şehir protokolündedir. Savcı Jülide ile aynı masada sohbet ederken, Şermin gelir. Şermin, Sabahattin'in yeni durumuna inanamaz ama bir yandan da Jülide'yi kıskanacaktır. Yılmaz ve Züleyha yine başkalarının eşleri olarak karşı karşıyadır! Züleyha, artık kaderine razıdır. Ancak Müjgan'ın boynunda gördüğü kolye, tüm moralini bozacaktır.

Bir Zamanlar Çukurova’nın parlayan iki yıldızı Hilal Altınbilek ile Melike İpek Yalova çok şaşırttı!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

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Bir Zamanlar Çukurova’nın parlayan iki yıldızı Hilal Altınbilek ile Melike İpek Yalova çok şaşırttı!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ - 1.77 CM

Bir Zamanlar Çukurova’nın parlayan iki yıldızı Hilal Altınbilek ile Melike İpek Yalova çok şaşırttı!

ARAS BULUT İYNEMLİ

Bir Zamanlar Çukurova’nın parlayan iki yıldızı Hilal Altınbilek ile Melike İpek Yalova çok şaşırttı!

ARAS BULUT İYNEMLİ - 1.82 CM

Bir Zamanlar Çukurova’nın parlayan iki yıldızı Hilal Altınbilek ile Melike İpek Yalova çok şaşırttı!

HANDE ERÇEL

Bir Zamanlar Çukurova’nın parlayan iki yıldızı Hilal Altınbilek ile Melike İpek Yalova çok şaşırttı!

HANDE ERÇEL - 1.75 CM

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