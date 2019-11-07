Bir Zamanlar Çukurova’nın parlayan iki yıldızı Hilal Altınbilek ile Melike İpek Yalova çok şaşırttı!

atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 43. Bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Bir Zamanlar Çukurova'da bakın bu akşam izleyenleri neler bekliyor? Züleyha'nın yokluğu çiftlikte yine bir panik havasına neden olur. Hünkar haklı çıkmanın gururu ile ortalığı ayağa kaldırır ama Demir bir kez daha Züleyha'nın haklı çıktığını görecektir. Artık Hünkar ne dese oğlunu inandıramaz. Yılmaz'ın vazgeçtiğini düşünen Züleyha da Demir'in karısı ve çiftliğin hanımı olmaya kararlıdır! Oğlundan gizli Fekeli'den yardım almaktan çok rahatsız olan Hünkar, Fekeli'ye bir an önce borcunu ödemek ister. Fekeli ise, bahanesi ne olursa olsun Hünkar ile yine buluşabilmekten çok mutludur. İkisinin bilmediği ise Züleyha'nın aralarındaki hikayeyi çözmeye başladığıdır! Hatip'in oyunuyla borç batağına düşen Gaffur, senetlerini er ya da geç ödeyeceğini düşünmektedir. Hatip, çiftlikteki davet için tavukları kendisinden almasını teklif edince hiç düşünmeden kabul eder. Demir Yaman bütün Adana'yı çiftlikte ağırlayacaktır ve Gaffur bu davetin her detayı ile ilgilenerek kendini yine çok önemli hissetmektedir. Ama yine çok düşünmeden hareket edecektir. Valinin verdiği davet, Çukurova'nın tüm ileri gelenlerini buluşturur. Behice bu davette Züleyha ile ilk kez karşılaşacak ve güzelliğini Müjgan'ı uyaracak kadar tehlikeli bulacaktır! Bir yandan da Hünkar'ı Fekeli'den kıskanacaktır. Başhekim olan Sabahattin, artık şehir protokolündedir. Savcı Jülide ile aynı masada sohbet ederken, Şermin gelir. Şermin, Sabahattin'in yeni durumuna inanamaz ama bir yandan da Jülide'yi kıskanacaktır. Yılmaz ve Züleyha yine başkalarının eşleri olarak karşı karşıyadır! Züleyha, artık kaderine razıdır. Ancak Müjgan'ın boynunda gördüğü kolye, tüm moralini bozacaktır.