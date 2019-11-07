Bir Zamanlar Çukurova’nın parlayan iki yıldızı Hilal Altınbilek ile Melike İpek Yalova çok şaşırttı!

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşamda bomba gibi bir bölümle izleyenlerinin karışına çıkacak. Her bölümü büyük bir merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta yine heyecan dorukta. Aşkın sınırsız, kavgaların ölümüne yaşandığı Çukurova'da Züleyha ve Yılmaz kaderlerini geri almak için son adımı atacakken, Müjgan'ın hamilelik haberi durumu değiştirdi. Müjgan'a Züleyha ile gideceğini itiraf etmek üzereyken baba olacağını öğrenince, tek kelime edemedi! Kendini adeta kaderin akışına bıraktı! Müjgan'ı bırakıp gidecek olmanın vicdan azabının yerini, Züleyha'ya haber verememenin azabı aldı! Fekeli'ye gidip durumu anlattı. Fekeli de oğluna, "Acı perdesine sarılmış bir müjde bu. Ama istediğin yerden gelmese de müjdelerin en güzeli" dedi. Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova ve Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova'nın iki parlayan yıldızı oldular. Başarılı oyunculuklarıyla dikkat çeken Melike İpek Yalova ve Hilal Altınbilek takipçilerinin merakla takip ettiği iki isim oldular. Melike İpek Yalova'nın ve Hilal Altınbilek'in boyunu öğrenen takipçileri ise çok şaşırıyor. İşte merak edenler için iki ünlü yıldızın ve diğer ünlü isimlerin boyları…