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  • Bir zamanlar Çukurova’nın Saniye’si başarılı oyuncu Selin Yeninci’nin cesur pozu çok konuşulacak!

’nın ’si başarılı oyuncu ’nin cesur pozu çok konuşulacak!

ATV'nin reyting rekorları kıran fenomen dizisi 'nın 'si sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla magazin gündemine yine bomba gibi düştü. Güzelliği ve düzgün fiziği ile dikkat çeken genç oyuncu Selin Yeninci sosyal medyayı salladı. Selin Yeninci'nin paylaşımlarına yorum ve beğeni yağdı. Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin sosyal medya fotoğrafları hayranları tarafından büyük ilgi gördü! Bir Zamanlar Çukurova'nın başarılı oyuncusu Selin Yeninci'nin daha öncede günlük hayatındaki haliyle çok dikkat çekmişti. Güzel oyuncu Selin Yeninci'nin Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Saniye karakterinden çok uzak olan bu halleri büyük ilgi gördü. Bir Zamanlar Çukurova'da hizmetçi Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci'nin makyajsız hali görenleri büyüledi. Perşembe günlerinin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova izleyiciden tam not almayı başarıyor. Dizide hizmetçi karakterini oynayan Selin Yeninci'nin fotoğrafları görenleri hayrete düşürüyor. Doğal güzelliği ile takipçilerinin beğenisi alan Selin Yeninci'yi daha önce hiç böyle görmediniz. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniyesi Selin Yeninci'nin makyajsız hali…

Giriş Tarihi: 24.10.2019 07:43 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 07:47
Bir zamanlar Çukurova’nın Saniye’si başarılı oyuncu Selin Yeninci’nin cesur pozu çok konuşulacak!

'nın başarılı oyuncusu herkesi şaşırttı. atv'de Perşembe akşamları ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkan Selin Yeninci makyajsız haliyle büyük beğeni aldı. Başarılı oyuncu Selin Yeninci Bir Zamanlar Çukurova'da her Perşembe gönüllere taht kurmaya devam ediyor. Bu hafta heyecan dolu bir bölüm atv seyircisini bekliyor. Saniye ölümün pençesinde, Gaffur perişan! Çukurova'da adeta yer yerinden oynarken, Saniye de evdeki fırtınadan nasibini alır ve merdivenlerden yuvarlanır. Gaffur hastaneyi ayağa kaldırırken, Hünkar sağ kolu Saniye'nin yanından bir dakika bile ayrılmaz. Bu olayda da çiftlikteki tüm oklar Züleyha'ya yönelecektir. İşte merak edenler için Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri…

Bir zamanlar Çukurova’nın Saniye’si başarılı oyuncu Selin Yeninci’nin cesur pozu çok konuşulacak!

ASLIHAN GÜRBÜZ

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Bir zamanlar Çukurova’nın Saniye’si başarılı oyuncu Selin Yeninci’nin cesur pozu çok konuşulacak!
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Bir zamanlar Çukurova’nın Saniye’si başarılı oyuncu Selin Yeninci’nin cesur pozu çok konuşulacak!

MERYEM UZERLİ

Bir zamanlar Çukurova’nın Saniye’si başarılı oyuncu Selin Yeninci’nin cesur pozu çok konuşulacak!
Bir zamanlar Çukurova’nın Saniye’si başarılı oyuncu Selin Yeninci’nin cesur pozu çok konuşulacak!

YASEMİN ÖZİLHAN

Bir zamanlar Çukurova’nın Saniye’si başarılı oyuncu Selin Yeninci’nin cesur pozu çok konuşulacak!
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