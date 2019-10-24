Bir zamanlar Çukurova’nın Saniye’si başarılı oyuncu Selin Yeninci’nin cesur pozu çok konuşulacak!

ATV'nin reyting rekorları kıran fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla magazin gündemine yine bomba gibi düştü. Güzelliği ve düzgün fiziği ile dikkat çeken genç oyuncu Selin Yeninci sosyal medyayı salladı. Selin Yeninci'nin paylaşımlarına yorum ve beğeni yağdı. Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin sosyal medya fotoğrafları hayranları tarafından büyük ilgi gördü! Bir Zamanlar Çukurova'nın başarılı oyuncusu Selin Yeninci'nin daha öncede günlük hayatındaki haliyle çok dikkat çekmişti. Güzel oyuncu Selin Yeninci'nin Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Saniye karakterinden çok uzak olan bu halleri büyük ilgi gördü. Bir Zamanlar Çukurova'da hizmetçi Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci'nin makyajsız hali görenleri büyüledi. Perşembe günlerinin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova izleyiciden tam not almayı başarıyor. Dizide hizmetçi karakterini oynayan Selin Yeninci'nin fotoğrafları görenleri hayrete düşürüyor. Doğal güzelliği ile takipçilerinin beğenisi alan Selin Yeninci'yi daha önce hiç böyle görmediniz. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniyesi Selin Yeninci'nin makyajsız hali…