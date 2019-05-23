Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si görenleri şaşırtıyor! İşte Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci’nin değişimi...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da herkesin hayatını alt üst eden gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Hünkar, önce Seher ve Gaffur ile buluşur. Ancak Saniye her şeyi öğrenir! Seher'e saldırır. Gaffur hala inkar etse bile, kimseyi inandıramaz. Üstelik Saniye'yi sonsuza kadar kaybetmiş gibidir. Saniye, çocuk sahibi olamayışına şimdi daha çok üzülmektedir. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci ile ilgili bu gerçek şaşırtıyor. Oyunculuğuyla hayran bırakan Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci günlük hayattaki halini görenler inanamıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin ve diğer ünlü isimlerin değişimi…