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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci güzelliğiyle baş döndürdü! Fit haline övgüler yağdı!
Giriş Tarihi: 13.07.2021 09:32 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 09:33

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci güzelliğiyle baş döndürdü! Fit haline övgüler yağdı!

'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Selin Yeninci, uzun süredir sosyal medyada paylaşım yapmıyordu. Selin Yeninci'nin dönüşü muhteşem oldu. Oyuncu Selin Yeninci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Bir süredir paylaşımlarına ara veren Selin Yeninci tatil pozlarıyla geri döndü. Selin Yeninci'nin siyah, beyaz paylaşımı ilgi odağı oldu. Başarılı oyuncu güzelliğiyle adeta baş döndürdü. Fit haline ise övgüler yağdı. İşte her zaman formuna özen gösteren güzel oyuncu Selin Yeninci'nin beğeni yağmuruna tutulan son paylaşımı…

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci güzelliğiyle baş döndürdü! Fit haline övgüler yağdı!

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin sevilen karakterlerinden Saniye'yi canlandıran Selin Yeninci uzun süredir sosyal medyada paylaşım yapmıyordu. Yeninci'nin dönüşü muhteşem oldu.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci güzelliğiyle baş döndürdü! Fit haline övgüler yağdı!

Oyuncu Selin Yeninci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci güzelliğiyle baş döndürdü! Fit haline övgüler yağdı!

Bir süredir paylaşımlarına ara veren Selin Yeninci tatil pozlarıyla geri döndü.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci güzelliğiyle baş döndürdü! Fit haline övgüler yağdı!

Sporunu hiç aksatmayan ve spordan paylaşımlar yapan Selin Yeninci daha sonra ise mayosuyla pozlarını paylaştı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci güzelliğiyle baş döndürdü! Fit haline övgüler yağdı!

Selin Yeninci'nin paylaşımı takipçilerinden tam not aldı.

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