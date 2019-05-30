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  • Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'sini hiç böyle görmediniz! İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si...

'nın Saniye'sini hiç böyle görmediniz! İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si...

dizisinde Saniye karakteriyle yer alan Selin Yeninci'nin gerçek hali herkesi şaşırttı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başarılı performansıyla milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Saniye yani Selin Yeninci'nin gerçek hali merak konusu oldu. Bir Zamanlar Çukurova heyecanla beklenen yeni bölümün ardından sezon finaline giriyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen sezon finalinde; Konak'ta işler çığırından çıkıyor. Züleyha'nın hamileliği tüm sırların da ortaya çıkmasını tetikleyecektir. Demir en başından bu yana tüm yalanlardan haberdar olduğunu itiraf eder! Züleyha'yı iffetsizlikle suçlar! Saniye ve Gaffur cephesinde de savaş devam etmektedir. Saniye Gaffur'u evden atar. Konağın bahçesindeki duvar yıktırılınca, Gaffur'un zulası ortaya çıkar ve zulada sakladığı sahte kimlikler ile Züleyha'nın mektubu Yılmaz'ın eline geçer. İşte her hafta reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yer alan Saniye'nin merak edilen gerçek hali...

Giriş Tarihi: 30.05.2019 07:21 Güncelleme Tarihi: 30.05.2019 07:46
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'sini hiç böyle görmediniz! İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si...

'nın Saniye'sini hiç böyle görmediniz! İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'sini hiç böyle görmediniz! İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si...

LALE BELKIS

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'sini hiç böyle görmediniz! İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si...

LALE BELKIS

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'sini hiç böyle görmediniz! İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si...

TARIK TARCAN

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'sini hiç böyle görmediniz! İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si...

TARIK TARCAN

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'sini hiç böyle görmediniz! İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si...

FAHRİYE EVCEN

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'sini hiç böyle görmediniz! İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si...

FAHRİYE EVCEN

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