Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'sini hiç böyle görmediniz! İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakteriyle yer alan Selin Yeninci'nin gerçek hali herkesi şaşırttı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başarılı performansıyla milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Saniye yani Selin Yeninci'nin gerçek hali merak konusu oldu. Bir Zamanlar Çukurova heyecanla beklenen yeni bölümün ardından sezon finaline giriyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen sezon finalinde; Konak'ta işler çığırından çıkıyor. Züleyha'nın hamileliği tüm sırların da ortaya çıkmasını tetikleyecektir. Demir en başından bu yana tüm yalanlardan haberdar olduğunu itiraf eder! Züleyha'yı iffetsizlikle suçlar! Saniye ve Gaffur cephesinde de savaş devam etmektedir. Saniye Gaffur'u evden atar. Konağın bahçesindeki duvar yıktırılınca, Gaffur'un zulası ortaya çıkar ve zulada sakladığı sahte kimlikler ile Züleyha'nın mektubu Yılmaz'ın eline geçer. İşte her hafta reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yer alan Saniye'nin merak edilen gerçek hali...