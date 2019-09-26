Bir Zamanlar Çukurova'nın Şermin’i gerçek hali ile şaşırttı! İşte Sibel Taşçıoğlu’nun hiç bilmediğiniz hali!

atv'nin merakla izlenen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', 2'nci sezonunda tüm dengelerin değiştiği heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. 37. bölümü merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova'nın bu haftaki bölümünde bakın neler olacak? Çukurova'da Jandarma bir kez daha, iki kişiyi ayrı ayrı sebeplerden tutukluyor! Öğrendiklerinden sonra Hünkar'ı öldürmek için harekete geçen Yılmaz, araya giren Fekeli'yi vuruyor. Müjgan ameliyathanede Fekeli'yi hayata döndürmeye çalışırken, kader Yılmaz ve Demir'i de bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Üstelik bu kez üzerlerinde demir parmaklıklar var! Cengaver oğlunun sünnetini yapıyor! Ama önce Hatip'le hesaplaşması gerekiyor! Şermin ile yakınlaşmak için her fırsatı değerlendiren Hatip en sonunda onu, yazlık evine götürüyor. Hatip ve Şermin arasındaki samimiyet git gide artarken, kendisine atılan iftiranın hesabını sormak için Cengaver de oraya gider ve silahlar çekilir! Aynı gün, Cengaver'in oğlunun sünneti var! Ve Adana'nın tüm ileri gelenleri düğün sahibi olarak Cengaver'i beklerken, oğlu da babasının ve getireceği bisikletin yolunu gözlüyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın Şermin'i Sibel Taşçıoğlu bu hafta da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Şermin'i Sibel Taşçıoğlu başarılı oyuncuğuyla herkesi kendine hayran bıraktırıyor. Bir Zamanlar Çukurova'yı severek izleyen takipçileri Sibel Taşçıoğlu'nun gerçek hayattaki halini görünce çok şaşırıyor. Daha çok doğallığı tercih eden güzel oyuncunun makyajsız hali takipçileri tarafından büyük bir beğeni alıyor. İşte Sibel Taşçıoğlu ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri…