Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hilal Altınbilek güzelliğini annesinden almış... Hilal Altınbilek’in annesini görenler hayran kalıyor!

ATV'nin fenomen dizilerinden olan "Bir Zamanlar Çukurova"da Züleyha karakteri ile gönülleri fetheden Hilal Altınbilek geçtiğimiz günlerde yeni aşkı Metin Hara ile el ele görüntülenmişti. Aşkları belgelenen Hilal Altınbilek ile Metin Hara çifti ilgi odağı olmuştu. Başarılı performansı ile Bir Zamanlar Çukurova'da göz dolduran Hilal Altınbilek özel hayatı ile oldukça merak ediliyor. Ünü ülke sınırlarını aşan Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'i sosyal medyada 1 milyon kişi takip ediyor. Paylaşımlarına beğeni yağan Hilal Altınbilek'in özellikle annesini görenlerin nutku tutuluyor. Hilal Altınbilek ile adeta abla kardeş gibi görünen Hilal Altınbilek'in annesi güzelliğiyle hayran bırakıyor... İşte Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'in annesi...