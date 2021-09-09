Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek güzelliğini annesinden almış... Hilal Altınbilek'in annesini görenler hayran kalıyor!
Giriş Tarihi: 09.09.2021 06:37 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 06:43

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek güzelliğini annesinden almış... Hilal Altınbilek'in annesini görenler hayran kalıyor!

ATV'nin fenomen dizilerinden olan "Bir Zamanlar Çukurova"da Züleyha karakteri ile gönülleri fetheden Hilal Altınbilek geçtiğimiz günlerde yeni aşkı Metin Hara ile el ele görüntülenmişti. Aşkları belgelenen Hilal Altınbilek ile Metin Hara çifti ilgi odağı olmuştu. Başarılı performansı ile Bir Zamanlar Çukurova'da göz dolduran Hilal Altınbilek özel hayatı ile oldukça merak ediliyor. Ünü ülke sınırlarını aşan Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'i sosyal medyada 1 milyon kişi takip ediyor. Paylaşımlarına beğeni yağan Hilal Altınbilek'in özellikle annesini görenlerin nutku tutuluyor. Hilal Altınbilek ile adeta abla kardeş gibi görünen Hilal Altınbilek'in annesi güzelliğiyle hayran bırakıyor... İşte Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'in annesi...

Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hilal Altınbilek güzelliğini annesinden almış... Hilal Altınbilek’in annesini görenler hayran kalıyor!

ATV'nin fenomen dizilerinden olan "Bir Zamanlar Çukurova"da Züleyha karakteri ile gönülleri fetheden Hilal Altınbilek geçtiğimiz günlerde yeni aşkı Metin Hara ile el ele görüntülenmişti.

Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hilal Altınbilek güzelliğini annesinden almış... Hilal Altınbilek’in annesini görenler hayran kalıyor!

Aşkları belgelenen Hilal Altınbilek ile Metin Hara çifti ilgi odağı olmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hilal Altınbilek güzelliğini annesinden almış... Hilal Altınbilek’in annesini görenler hayran kalıyor!

Başarılı performansı ile Bir Zamanlar Çukurova'da göz dolduran Hilal Altınbilek özel hayatı ile oldukça merak ediliyor.

Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hilal Altınbilek güzelliğini annesinden almış... Hilal Altınbilek’in annesini görenler hayran kalıyor!

Ünü ülke sınırlarını aşan Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'i sosyal medyada 1 milyon kişi takip ediyor.

Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hilal Altınbilek güzelliğini annesinden almış... Hilal Altınbilek’in annesini görenler hayran kalıyor!

Paylaşımlarına beğeni yağan Hilal Altınbilek'in özellikle annesini görenlerin nutku tutuluyor.

SON DAKİKA