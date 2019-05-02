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Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı hakkında şoke eden gerçek

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı hakkında şoke eden gerçek

Milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen son zamanların en popüler dizilerinden biri olan BirZamanlar Çukurova dizisi oyuncuları merak konusu oldu. Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Uğur Güneş, en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı yani Uğur Güneş'in boyu ve memleketinden sonra en çok aratılan konu ünlü oyuncunun yaşı oldu. Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki başarılı performansıyla milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen ünlü oyuncu kaç yaşında? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı ve diğer ünlü isimlerin yaşları...