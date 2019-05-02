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Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı hakkında şoke eden gerçek

Milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen son zamanların en popüler dizilerinden biri olan BirZamanlar Çukurova dizisi oyuncuları merak konusu oldu. Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Uğur Güneş, en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı yani Uğur Güneş'in boyu ve memleketinden sonra en çok aratılan konu ünlü oyuncunun yaşı oldu. Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki başarılı performansıyla milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen ünlü oyuncu kaç yaşında? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı ve diğer ünlü isimlerin yaşları...

Giriş Tarihi: 02.05.2019 07:07 Güncelleme Tarihi: 02.05.2019 11:33
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı hakkında şoke eden gerçek

Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı hakkında şoke eden gerçek...

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı hakkında şoke eden gerçek

AYŞEGÜL ALDİNÇ

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Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı hakkında şoke eden gerçek

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı hakkında şoke eden gerçek

MÜGE ANLI

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı hakkında şoke eden gerçek

MÜGE ANLI
19 Aralık 1973

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı hakkında şoke eden gerçek

İLKER İNANOĞLU

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı hakkında şoke eden gerçek

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

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