Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek bu kez de… Hayranlarının nefesini kesti

atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldız oyuncusu Hilal Altınbilek, Instagram hesabından derin sırt dekolteli, mini elbiseli paylaşımıyla hayran bıraktı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarının nefesini kesti. 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Züleyha' karakterini canlandıran Hilal Altınbilek hem oyunculuğu ile hem de sosyal medyadan paylaştığı cesur pozlarıyla beğeni topluyor. Hilal Altınbilek sosyal medya paylaşımına bir yenisini daha ekledi. Derin dekolteli ve mini elbisesiyle çekilen bir pozunu sosyal medya hesabında yayınlayan Hilal Altınbilek, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hilal Altınbilek sosyal medyayı aktif kullanan oyunculardan. Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Hilal Altınbilek son paylaşımıyla yine kendinden çokça söz ettirmeyi başardı. Başarılı oyuncu Hilal Altınbilek son paylaşımına 'Olan biteni izlerken ben' yorumunu da eklemeyi ihmal etmedi. Hilal Altınbilek'in hakkında merak edilenleri internetten araştıran takipçileri, güzel oyuncunun en çok boyunu merak ediyorlar. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek ve diğer ünlü isimlerin boyları…