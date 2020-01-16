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  • Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek ile Müjgan’ı Melike İpek Yalova… Bu kez bildiğiniz gibi değil!

’nın ’sı ile ’ı … Bu kez bildiğiniz gibi değil!

ATV'nin reyting rekortmeni dizi 'nın bu akşam ki bölümü heyecanla bekleniyor. 50 hafta boyunca aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı coğrafyadaki birbirine bağlı hayatlar bu hafta evlat sınavından geçecek! , 'ın davranışları için konuşmaya Yılmaz ile buluştuğu sırada sancısı tutunca, hastaneye giderler. Aynı sırada Müjgan ise tek başına hastanededir. İki kadın yan yana doğuma alınır! İki aile de kapının önünde heyecan ve endişe dolu bir bekleyişe başlayacaktır. Ancak iki taraf da diğer doğumun da başladığını bilmeden geldiğinden, doğumhanenin kapısında Demir ve Yılmaz yine birbirine girer. Fekeli ve Hünkar da, kalp kırıklıklarını bir kenara bırakıp evlatlarını birer kenara çeker. İki aile aralarındaki tüm savaşa rağmen, şimdi aynı şey için dua ederek o kapıda hayatlarının en uzun bekleyişini yaşar! Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncuları ile 'yı sosyal medyadan takip edeler çok şaşırdı. İki güzel oyuncunun çocukluk fotoğraflarını görenler hayret etti. Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı ile Müjgan'ı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte merak edenler için Bir Zamanlar Çukurovan'nın iki yıldızı Hilal Altınbilek ile Melike İpek Yalova'nın çocukluk fotoğrafları…

Giriş Tarihi: 16.01.2020 07:36 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 07:50
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek ile Müjgan’ı Melike İpek Yalova… Bu kez bildiğiniz gibi değil!

'nın yayınlanan 51. bölüm fragmanında doğum heyecanı ve şaşırtan tesadüf dikkat çekiyor. Çıkan bir yangın ise gerilimi artırıyor. Bakın Bir Zamanlar Çukurova 51. Bölüm'nde neler olacak?

SANİYE VE GAFFUR NE ZAMAN AİLE OLACAK?

Bulduğu her köşede uyuyarak geceleri gizli gizli yaptığı borç ödeme mesaisini telafi etmeye çalışan Gaffur, bu kez Saniye'den kaçamayacak. Ama evdeki doğum telaşı, Saniye'nin çocuk özlemini öyle bir depreştirecek ki Gaffur'a bile kızamayacak. Karı – koca uzun zaman sonra ilk kez, birlikte hüzünlenip birbirlerini teselli edecekler.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek ile Müjgan’ı Melike İpek Yalova… Bu kez bildiğiniz gibi değil!

NACİYE'NİN FENDİ HATİP'İ YENDİ!

Hatip Ağa, yine binbir mazeretle evden çıkınca, Naciye yine şüpheye düşer. Adana'nın arka sokaklarında önde Hatip, arkasında Naciye uzun bir yol kat ederler! Naciye, Hatip'i bir kez daha hiç ummadığı bir anda yenecek! Gördükleri karşısında Naciye de pes diyecek!

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KÜÇÜK ADNAN ALEVLER ARASINDA!

Konakta gelen gidenin bitmediği bir gün, önce Haminne kaybolur. Tüm ev halkı Haminne'yi bulmaya çalışırken, Küçük Adnan da kendine bir oyun arkadaşı aramaya bahçeye çıkar ve ahırlara girer!

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek ile Müjgan’ı Melike İpek Yalova… Bu kez bildiğiniz gibi değil!

Evdekiler Haminne'yi bulup Adnan'ın telaşına düşene dek, Adnan alevler arasında kalır! Küçük çocuk ölümle burun buruna geldiği sırada, tüm konak içeride Adnan'ın olduğunu öğrenecektir! Evlat sevgisinin dört koldan herkesi sınadığı nefes kesen bir bölümle, bu akşam 20.00'de atv'de.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek ile Müjgan’ı Melike İpek Yalova… Bu kez bildiğiniz gibi değil!

'nın güzel oyuncuları ile 'yı sosyal medyadan takip edeler çok şaşırdı. İki güzel oyuncunun çocukluk fotoğraflarını görenler hayret etti. Bir Zamanlar Çukurova'nın 'sı ile 'ı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte merak edenler için Bir Zamanlar Çukurovan'nın iki yıldızı Hilal Altınbilek ile Melike İpek Yalova'nın çocukluk fotoğrafları…

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek ile Müjgan’ı Melike İpek Yalova… Bu kez bildiğiniz gibi değil!

KIVANÇ TATLITUĞ

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek ile Müjgan’ı Melike İpek Yalova… Bu kez bildiğiniz gibi değil!
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