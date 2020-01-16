Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek ile Müjgan’ı Melike İpek Yalova… Bu kez bildiğiniz gibi değil!

Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlanan 51. bölüm fragmanında doğum heyecanı ve şaşırtan tesadüf dikkat çekiyor. Çıkan bir yangın ise gerilimi artırıyor. Bakın Bir Zamanlar Çukurova 51. Bölüm'nde neler olacak?

SANİYE VE GAFFUR NE ZAMAN AİLE OLACAK?

Bulduğu her köşede uyuyarak geceleri gizli gizli yaptığı borç ödeme mesaisini telafi etmeye çalışan Gaffur, bu kez Saniye'den kaçamayacak. Ama evdeki doğum telaşı, Saniye'nin çocuk özlemini öyle bir depreştirecek ki Gaffur'a bile kızamayacak. Karı – koca uzun zaman sonra ilk kez, birlikte hüzünlenip birbirlerini teselli edecekler.