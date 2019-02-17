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Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı meğer...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı meğer...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakteriyle rol alan Hilal Altınbilek güzelliği ve yeteneğiyle milyonlarca hayran kitlesine ulaştı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rolünü başarıyla sergileyen Hilal Altınbilek hakkındaki bu gerçeği duyan inanamıyor. Genç ve başarılı oyuncu Hilal Altınbilek'in Bir Zamanlar Çukurova'da gösterdiği performans izleyici tarafından takdir edilirken, Hilal Altınbilek hakkındaki ayrıntılar merak konusu oluyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in ve diğer ünlü isimlerin yaşları...