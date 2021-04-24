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Haberler Galeri Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan kumsal pozları ile hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 24.04.2021 17:40 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 17:42

'ın İnci'si ile hayran bıraktı!

Ekranlara 'ın İnci'si olarak dönen sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki performansı ile yine çok konuşulan Pelin Karahan oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Zayıflayan ve istediği görüntüye kavuşan güzel oyuncu Pelin Karahan tatil fotoğraflarıyla geçtiğimiz yaza damga vurmuştu. Pelin Karahan, bu kez ile kendine hayran bıraktı. Pelin Karahan'ın güzelliğine övgüler yağdı. İşte ...

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan kumsal pozları ile hayran bıraktı!

Ekranlara 'ın İnci'si olarak dönen sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan kumsal pozları ile hayran bıraktı!

dizisindeki performansı ile yine çok konuşulan oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

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Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan kumsal pozları ile hayran bıraktı!

Zayıflayan ve istediği görüntüye kavuşan güzel oyuncu tatil fotoğraflarıyla geçtiğimiz yaza damga vurmuştu.

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan kumsal pozları ile hayran bıraktı!

'ın İnci'si , bu kez ile kendine hayran bıraktı.

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan kumsal pozları ile hayran bıraktı!

'ın güzelliğine övgüler yağdı. İşte Pelin Karahan'ın ...

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