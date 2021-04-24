Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan kumsal pozları ile hayran bıraktı!

Ekranlara Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si olarak dönen Pelin Karahan sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki performansı ile yine çok konuşulan Pelin Karahan oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Zayıflayan ve istediği görüntüye kavuşan güzel oyuncu Pelin Karahan tatil fotoğraflarıyla geçtiğimiz yaza damga vurmuştu. Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan, bu kez kumsal pozları ile kendine hayran bıraktı. Pelin Karahan'ın güzelliğine övgüler yağdı. İşte Pelin Karahan'ın kumsal pozları...