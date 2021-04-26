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Haberler Galeri Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan’ın saray yavrusu evini görenler hayran kalıyor! Kendi gibi lüks villası da göz kamaştırdı!
Giriş Tarihi: 26.04.2021 14:39 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 14:49

'ın İnci'si ’ın evini görenler hayran kalıyor! Kendi gibi da !

Ekranlara 'ın İnci'si olarak dönen evinin kapılarını sevenleri için açtı. Resim tutkusunu evine yansıtan güzel oyuncu Pelin Karahan evin duvarlarını kendi tablolarıyla süslemiş. Pelin Karahan'ın evini görenler hayran kaldı. 3 katlı, 450 metrekareden oluşan 5 odalı villanın müstakil bir bahçesi ve havuzu bulunuyor. Giriş katında ev sahiplerinin yatak odaları, makyaj ve giyinme odaları yer alıyor. Bir üst katta da çocukların odaları var. Pelin Karahan'ın göz kamaştıran sosyal medyada da gündem oldu. İşte Pelin Karahan'ın büyüleyici evi …

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan’ın saray yavrusu evini görenler hayran kalıyor! Kendi gibi lüks villası da göz kamaştırdı!

eşi Bedri Güntay, oğulları Ali Demir ve Can ile Acarkent'te yaşadıkları evin kapılarını InStyle Home dergisine açtı.

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan’ın saray yavrusu evini görenler hayran kalıyor! Kendi gibi lüks villası da göz kamaştırdı!

3 katlı, 450 metrekareden oluşan 5 odalı villanın müstakil bir bahçesi ve havuzu bulunuyor. Giriş katında ev sahiplerinin yatak odaları, makyaj ve giyinme odaları yer alıyor. Bir üst katta da çocukların odaları var.

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Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan’ın saray yavrusu evini görenler hayran kalıyor! Kendi gibi lüks villası da göz kamaştırdı!

ANNESİNDEN MİRAS

Bir yıl önce geçtikleri yeni evlerine 2 aylık bir tadilattan sonra taşındıklarını söyleyen resme duyduğu tutkuyu yuvasına da taşımış.

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan’ın saray yavrusu evini görenler hayran kalıyor! Kendi gibi lüks villası da göz kamaştırdı!

Evinin duvarlarını kendi tablolarıyla süsleyen oyuncu "Resim tutkum annemden bana geçmiş değerli bir miras. Uzun senelerdir de yaparım.

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan’ın saray yavrusu evini görenler hayran kalıyor! Kendi gibi lüks villası da göz kamaştırdı!

Evi tamamladığımızda duvarlarda kendi resimlerimi görmek en çok istediğim şeylerden biriydi. Aidiyet duygumu besliyor" dedi.

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